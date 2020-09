La música està a Internet

L'1 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Música, una data que es rememora des de 1975. En el 45 aniversari d'aquesta festivitat melòdica, el so acompanya cada vegada més a la societat des d'Internet. De fet, segons dades de Promusicae, l'associació que representa la indústria discogràfica espanyola, el mercat digital a Espanya va guanyar un gran protagonisme el 2019 arribant a acaparar el 76,8% dels ingressos de la venda de música a casa nostra, que va augmentar un 26,9% el primer semestre del 2019, en comparació del mateix període de l'any anterior.









L'streaming és ja un èxit

La companyia sueca Spotify® s'està beneficiant enormement d'aquest canvi de tendència. El seu nom és pràcticament un sinònim de transmissió de música i compta amb un total de 138 milions de subscriptors premium i 299 milions d'usuaris a tot el món en el segon trimestre de 2020. Quins cantants estan també de moda? L'any passat, les cançons de l'artista pop nord-americà Post Malone, es van retransmetre més de 6.500 milions de vegades, segons la llista d'artistes més retransmesos en Spotify . Al costat de Malone al podi dels guanyadors es troben dos cantants de renom com Billie Eilish i Ariana Grande. Eilish, que ha fet recentment 18 anys, va aconseguir l'àlbum més reproduït de l'any amb "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - mentre que Ariana Grande és la cantant més reeixida de la dècada segons els números de retransmissió. Si tenim en compte l'última dècada, des de 2010, la cançó "Shape of You" d'Ed Sheeran és el hit que més es va sol·licitar en els servidors de Spotify. El single d'èxit del músic anglès segueix encapçalant la llista de cançons més populars.





Un so potent requereix d'un Internet potent

No obstant això, l'era de l'streaming també presenta nous desafiaments. Mentre que gaudir de la música solia veure's obstaculitzat per cintes encallades o CD ratllats, actualment són les males connexions online les que fan que la música soni amb mala qualitat. A més, moltes xarxes domèstiques també se sobrecarreguen ràpidament si hi ha massa membres de la família ocupant l'ample de banda alhora. La raó pot ser degut a que la velocitat d'Internet contractada no es distribueix prou a la casa, o perquè no es garanteix que la cobertura Wi-Fi sigui l'adequada per a dispositius mòbils.





Per això, gaudir de la música sense problemes o interrupcions comença amb una xarxa domèstica estable, que s'implementa més fàcilment amb adaptadors Powerline. Aquests utilitzen el cablejat elèctric existent com una autopista de dades i converteixen qualsevol presa de corrent (qualsevol endoll) en un punt d'accés Wi-Fi o un connector de xarxa per a connexions de cables. Els avantatges de solucions com les de la sèrie Magic del líder del mercat alemany devolo són clars. Les parets i sostres ja no alenteixen les connexions, i com pots moure els adaptadors a noves ubicacions, l'Internet ràpid sempre arribarà on més ho necessitis. Fins i tot pot arribar a la sala de la teva soterrani i oferir el so més adequat per a la teva propera celebració a través de streaming, és clar.





Magic 2 WiFi next per aconseguir la millor connexió

Els actuals adaptadors Magic 2 WiFi next de devolo estan disponibles en diferents variants: l'Starter Kit inclou dos adaptadors a 199,90 euros (IVA inclòs) i cobreix una superfície habitable d'aproximadament 90m². El kit multiroom devolo Magic 2 WiFi next, per cobrir espais habitables més grans de fins a aprox. 180m2, ve amb tres adaptadors i costa 299,90 euros (IVA inclòs). Per ampliar una xarxa Magic existent, els adaptadors Magic 2 WiFi next també estan disponibles individualment a un preu de 129,90 euros (IVA inclòs). Devolo ofereix una garantia de fabricant de 3 anys per a tots els productes.