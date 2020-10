Finlàndia prova a l'aeroport de Hèlsinki l'efectivitat dels gossos detectors de la Covid-19

Finlàndia vol evitar de totes totes que el moviment de persones augmenti el risc de propagació de virus al país. Per això, les autoritats locals estan disposades a adoptar qualsevol mena de mesura que contribueixi a la detecció de les persones que estan infectades per la Covid-19.









En nombrosos aeroports s'han posat en pràctica tot tipus de mesures destinades a detectar a les persones contagiades. Des de proves de saliva a controls de temperatura, qualsevol prova amb la qual es pugui evitar l'augment dels contagis.





No obstant això, els finlandesos han volgut anar un pas més enllà. I una de les mesures que ha optat per posar en pràctica, l'efectivitat s'està posant a prova, és la presència de gossos entrenats per detectar a les persones que estan infectades de la Covid -19 a l'aeroport de la capital, Hèlsinki, principal centre d'entrada de persones al país.





Experts finlandesos han entrenat durant un temps a aquests cans perquè siguin capaços de descobrir per mitjà del seu olfacte les petites partícules que desprenen els éssers humans en les que poden arribar a detectar la presència de virus.





SUOR I 10 SEGONS

Per poder dur a terme aquesta prova, els passatgers que aterrin a l'aeroport d'Hèlsinki-Vantaa, situat a uns 19 quilòmetres de la capital, es poden sotmetre, de manera voluntària, a una prova. Per a això se'ls ofereix una tovalloleta que han de passar-se pel coll. La tovalloleta s'impregna amb les gotes de suor de la persona, que la diposita en una safata.









És llavors quan entren en acció els gossos. El seu entrenador posa la caixa amb la tovalloleta impregnada a la banda d'altres caixes amb un altre tipus d'olor. El gos ensuma totes les caixes. El seu finíssim olfacte pot detectar en només 10 segons si en la suor prové d'un passatger infectat pel virus. En aquest cas, s'ofereix al passatger l'opció d'anar a un centre hospitalari on se li faran altres proves de forma gratuïta.





Les primeres proves realitzades han estat reeixides. De fet, els entrenadors dels gossos han assegurat que s'ha arribat a detectar persones asimptomàtiques en un estadi fins i tot anterior al qual es pot detectar amb una prova PCR.





El major dubte que se'ls ha presentat als promotors del projecte és saber què fan olor els gossos per detectar el virus. Si han assegurat que de moment no hi ha evidències que els gossos s'infectin fàcilment o que puguin transmetre el virus als humans, però sí que s'han dut a terme proves en diversos països que semblen haver descobert que la suor de les persones infectades és lleugerament diferent d'el de les persones sanes, i que aquesta diferència la podem detectar aquests gossos.





De moment, els gossos que han començat a treballar a l'aeroport finlandès són quatre, tot i que hi ha diversos més que estan en la fase d'entrenament. A més, hi ha la possibilitat que si l'experiment té èxit, els gossos podrien treballar en residències de gent gran, centres hospitalaris i escoles ajudant a la detecció de les persones contagiades, evitant confinaments o quarantenes innecessàries i contribuint a frenar la transmissió de virus.









