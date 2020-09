Quim Torra demana al TSJC que deixi en suspens l'execució de la seva inhabilitació

La defensa de l'expresident de la Generalitat Quim Torra ha demanat aquest dimecres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que deixi en suspens l'execució de la sentència per la qual va ser inhabilitat.









En el recurs de súplica, el lletrat Gonzalo Boye demana deixar sense efecte l'acte de dilluns en què el TSJC va acordar executar la pena d'inhabilitació per un delicte de desobediència, que va dictar després que el Tribunal Suprem (TS) va avalar la seva decisió.





L'advocat sosté que la sentència de l'TSJC declara la fermesa de la sentència de TS --que va resoldre el recurs de cassació-- però "sense haver-se declarat la fermesa de la sentència" del TSJC, que va condemnar Torra el 19 de desembre de 2019 .





Així, esgrimeix la "nul·litat manifesta de l'execució efectuada" dilluns, a el fer-se sense declarar abans la fermesa de la sentència condemnatòria.





"VULNERACIÓ palmària" DE DRETS





"No havent estat declarada la fermesa de la sentència de 19 de desembre de 2019 dictada per aquesta Sala, de cap manera procedia la seva execució, havent-se produït l'enèsima vulneració palmària dels drets fonamentals", retreu Boye en el recurs.





Per tot, el lletrat demana que la suspensió de la inhabilitació es mantingui fins que el Tribunal Constitucional (TC) es pronunciï sobre el recurs d'empara que la defensa de Torra ha presentat.





Ho justifica amb un acte del Suprem de 1998, que recull que "no correspon a el TS ni a cap altre òrgan de la jurisdicció ordinària resoldre sobre la petició de suspensió d'execució com a conseqüència de la interposició de recurs d'empara davant del TC, sinó que això és competència exclusivament a aquest últim Tribunal ".





Boye assenyala que és la Sala Penal del Suprem la que pot decidir si paralitzar o no l'execució de la sentència mentre el TC resol el recurs d'empara, i cita també un acte de TS en 1995: "És procedent en principi acordar la suspensió si les resolucions judicials afecten a béns o drets del recurrent en empara d'impossible o molt difícil restitució al seu estat anterior ".





"Regles de la PRUDÈNCIA"





Per això, apel·la a "les regles de la prudència a què es referia la Sala penal de Tribunal Suprem" en les actuacions de 1998 i 1995 per sol·licitar que se suspengui la inhabilitació de Torra fins que el TC es pronunciï, seguint aquesta jurisprudència.





Assenyala "les greus conseqüències que té l'execució d'una condemna d'inhabilitació, no només per al MH Sr. Quim Torra i Pla, sinó per al conjunt de el sistema institucional de la Generalitat", i demana a més suspendre la pena mentre el TSJC resol aquest recurs de súplica.





Aquest mateix dimecres, el TSJC ha ajornat la vista --estava assenyalada per al 5 d'octubre-- per acordar els termes de compliment de la condemna de Torra, després que el seu lletrat ha al·legat incompatibilitats d'agenda.