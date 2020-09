Satse Madrid adverteix que les UCI estan "al límit o han sobrepassat la seva capacitat"

El sindicat d'infermeria Satse Madrid ha advertit aquest dimecres que les UCI del Sermas "estan ja gairebé al cent per cent de la seva capacitat", tenint en compte que la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) atribueix a la Comunitat de Madrid una "capacitat estructural de 653 llits d'UCI reals", incloses llits de la sanitat privada.









Segons Satse, "les de nova creació no haurien de ser cridades UCI ja que no compten amb el personal d'infermeria prou entrenat com per rebre aquesta denominació i els que ho estan no formen part de la plantilla estructural", recull en un comunicat.





"La majoria dels hospitals de la xarxa pública del Sermas tenen les UCI al límit o han sobrepassat ja la seva capacitat", ha assegurat el sindicat, per apuntar que "la majoria dels hospitals ja han duplicat les disponibles", el que vol dir que "comencen a cridar UCI a unitats com REA (Reanimació), URPA (Unitat de Recuperació Postanestèsica) o qualsevol espai sanitari que disposa d'un llit i un respirador".





Satse ha criticat que quan, després de la primera onada de Covid, van demanar l'adequada formació per als professionals d'Infermeria, "l'Administració va preferir mirar a una altra banda".





"Són professionals amb una elevadíssima qualificació", ha recalcat, però ha assenyalat que "no en UCI sinó en altres serveis també de gran complexitat tècnica com quiròfans o atenció a pacients postquirúrgics, per exemple".





Referent a això, el sindicat ha assegurat que al juny ja van advertir a la Comunitat de Madrid "del problema que s'acostava i de la necessitat de formar les professionals d'Infermeria que s'anaven a haver d'ocupar d'aquestes mal anomenades UCI perquè no tornés a passar el de març, abril o maig ", encara que ha apuntat que aquestes professionals" estan fent un esforç extraordinari per oferir les millors cures als seus pacients tot i no haver rebut la formació específica per a això ".





"Torna a ocórrer. Tenim plantilles infermeres molt reduïdes, amb professionals estressades, cansades i que no compten amb reforços i se senten sense el suport de l'Administració que l'únic que li interessa és a dir que té capacitat per duplicar o triplicar les UCI realment existents i a la qual no li importa muntar un espai sanitari en una biblioteca o en un gimnàs ", han lamentat des Satse.