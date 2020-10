Arriba la borrasca 'Alex', que provocarà un brusc canvi de temps, amb pluja, fred, vent i neu

El mes d'octubre s'estrenarà amb un "canvi brusc" del temps que durarà durant tot el cap de setmana i els primers dies de la setmana que a conseqüència d'una borrasca molt profunda batejada com 'Alex' que afectarà la Península i Balears amb un "intens" temporal de vent i onatge, pluges fortes, acompanyades de tempesta i que seran persistents en nombroses zones i en forma de neu en àrees d'alta muntanya; tot això acompanyat d'un descens acusat i generalitzat de les temperatures.

















El portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo, ha informat que la situació és conseqüència de la formació d'una borrasca dijous a l'Atlàntic, a nord-oest de Galícia, que es desplaçarà cap a l'entorn del Canal del Manxa i on arribarà el divendres al matí.





Així, ha afegit que mentre es desplaça cap a aquesta zona, patirà una ràpida intensificació que es coneix com "ciclogènesi explosiva" ja que la pressió atmosfèrica en el seu centre baixarà més de 12 hectopascals en dotze hores, que és el límit estimat per parlar d'aquest tipus de processos. En concret, Del Campo ha subratllat que 'Alex' és una borrasca profunda que s'intensifica pel procés de ciclogènesi explosiva i causarà un temporal intens.





En concret, ha indicat que "els primers efectes" es començaran a notar des d'aquest mateix dijous, però prèviament un sistema frontal travessarà la Península des del nord-oest a sud-est i donarà lloc a l'entrada d'aire procedent de l'Atlàntic nord "més fred i inestable "que el d'aquest 'estiuet de Sant Miquel o del Codony' que està deixant temperatures més altes del normal per l'època.





El portaveu pronostica que des de primeres hores de dijous plourà a Galícia, amb intensitat, i en les comunitats cantàbriques i després s'estendran aquestes precipitacions a Pirineus i a nord-est de Catalunya, on podran produir tempestes.





A la resta de la meitat nord i a la zona centre també plourà i pot haver-hi també pluges i ruixats en els sistemes Central i Ibèric. Els vents bufaran forts de component oest a l'àrea cantàbrica, on podria haver fins i tot ratxes molt forts superiors als 80 o 90 quilòmetres per hora, igual que en l'àrea d'Alborán. A les Canàries, aquest dijous bufaran vents alisis que seran localment intensos i pluges al nord de les illes més muntanyoses.





No obstant, ha advertit que dijous, el més destacat serà el descens de les temperatures, que cauran entre 6 i 8 graus centígrads en punts dels terços nord i oest peninsular. Per contra, al litoral mediterrani i a l'interior de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia pujaran les temperatures i podrien fins i tot superar els 34 graus centígrads a l'interior d'aquestes àrees, mentre que a Galícia i les comunitats cantàbriques no superaran els 17 a 19 graus centígrads de màxima.





Del Campo ha advertit que divendres serà una jornada "complicada" perquè el centre de la profunda borrasca ja s'haurà situat sobre el Canal de la Mànega des d'on exercirà la seva influència sobre la Península i Balears i enviarà un nou sistema frontal que provoca * ra precipitacions generalitzades. "Plourà pràcticament en totes les regions, excepte en els litorals de Múrcia i Almeria, on si ho fa serà de manera molt feble", ha afegit.





En tot cas, a la província de Huelva les pluges s'aniran estenent de nord-oest a sud-est de la Península i a la fi del dia arribaran també a Balears seran persistents. Així mateix, ha destacat que durant bona part de la jornada, a Galícia, les comunitats cantàbriques, nord-oest de Castella i Lleó, nord del Sistema Ibèric intern dels Pirineus, zones en què avisa que es podran superar els 40 litres per metre quadrat en 12 hores i que les preciptiacions podran ser localment fortes, amb més de 15 o 20 litres per metre quadrat en una hora. També s'esperen ruixats forts a la tarda nit en punts de Catalunya i Balears.





Les temperatures divendres seguiran baixant de manera que els valors més baixos del dia es produiran a la fi del dia. La baixada tèrmica serà "generalitzada i notable" de fins a 8 o 10 graus centígrads respecte a dijous.





En l'altiplà nord nord i en bona part de l'interior de la meitat est peninsular hi haurà gelades a últimes hores del dia en zones de muntanya i en general els termòmetres quedaran entre 9 i 12 graus per sota dels d'aquest dimecres, últim dia de l'estiuet de Sant Miquel.





Del Campo ha afegit que en bona part de l'interior de la meitat nord, les temperatures estaran entre els 14 i els 18ºC i en general es parlarà de valors entre 3 i 5 graus centígrads per sota del normal per a l'època i fins i tot entre 5 i 10 graus menys en punts del terç nord.





"Amb aquestes temperatures tan baixes, no és estrany que aparegui la neu en zones de muntanya de la meitat nord a la fi del dia a cotes superiors tan sols 1.200 a 1.400 metres", ha afegit.





Un altre fenomen advers que afectarà el divendres seran els vents vents intensos de nord-oest, que bufaran forts en la major part de la Península i les ratxes poden ser molt forts també de manera generalitzada, és a dir que superaran els 70 quilòmetres per hora i inclús els 80 a 90 quilòmetres per hora en àmplies zones i en punts elevats.





Igualment s'espera un "important temporal marítim" amb onades de fins a 6 metres al Cantàbric i onades de fins a 4 metres a la Mediterrània.





Pel que fa al cap de setmana, ha avançat que dissabte les pluges ja seran menys abundants i afectaran sobretot a l'extrem nord, encara que també podria fer-ho de forma més aïllada en punts de muntanya de nord i del centre de la Península. Les precipitacions seran persistents i localment fortes al Cantàbric oriental i als Pirineus.





El portaveu ha afegit que la cota de neu continuarà baixa, de manera que estarà al voltant dels 1.400 metres però a la fi del dia pujarà fins a 1.700 metres. De nou les temperatures seguiran baixes i fins i tot el dissabte ho estaran una mica més a l'àrea mediterrània.





Pel que fa a diumenge, ha pronosticat l'arribada d'un nou sistema frontal que intensificarà les precipitacions al terç nord, de manera que podran ser forts i persistents a Galícia i a la resta de les comunitats cantàbriques. També ha dit que afectaran de forma més feble a altres punts de nord i centre peninsular.





El que millorarà el diumenge segons Del Campo seran les temperatures, que començaran a recuperar-se en un procés que seguirà els següents dies.





D'altra banda, sobre Canàries ha apuntat que el cap de setmana hi haurà règim de vents alisis amb algunes ratxes fortes i pluges al nord de les illes més muntanyoses.





Els vents del cap de setmana seran de component oest i nord-oest seguiran bufant forts en general, amb especial intensitat en zones litorals i de muntanya.





"La situació d'inestabilitat, amb pluges principalment al terç nord i vents amb ratxes fortes a moltes zones, es mantindrà durant els primers dies de la setmana", ha avisat Del Campo que insta els ciutadans a estar pendents del pronòstic del temps.