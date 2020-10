La dona de Josep Maria Mainat, ex de La Trinca, va intentar assassinar-lo, segons els Mossos

Els Mossos d'Esquadra estan investigant el presumpte intent d'assassinat de l'ex membre de La Trinca Josep Maria Mainat, de 72 anys. El que és greu de l'assumpte és que l'autora del presumpte intent d'assassinat és la dona de Mainat, de 37 anys, amb la qual es troba en plens tràmits de divorci.









El relat dels esdeveniments que fa la policia sembla extret d'una pel·lícula de sèrie B. Segons ha publicat La Vanguardia, Mainat i la seva dona es troben des de fa mesos en tràmits de divorci. Per intentar esbrinar les intencions del fundador de la productora Gestmusic, quan ja vivien separats, l'esposa va espiar un dia els comptes de correu del cantant i va esbrinar que el divorci el deixava fora del testament.





Per això, va aprofitar un sopar familiar entre ells i els seus dos fills petits, de 4 i 8 anys, a casa de Mainat. Quan aquest es va adormir, li va injectar insulina per provocar-li una hipoglucèmia ja que ell és diabètic, sabent les conseqüències de la seva acció ja que ella és estudiant de medicina. La injecció va provocar que Mainat entrés en estat de coma. Després de mesurar diverses vegades els nivells de sucre i comprovar que la vida del seu encara marit corria perill, va trucar als serveis d'emergència, que li van aconsellar que li donés sucre al marit, al que ella va respondre que no tenia a la casa.





Quan van arribar els serveis d'emergència, Mainat estava en coma, però després de dos dies a l'hospital, va aconseguir recuperar-se.





Els Mossos van esbrinar, gràcies a les càmeres de seguretat de l'interior de l'habitatge, que l'esposa havia entrat a l'habitació de l'espòs en diverses ocasions durant la nit, cosa molt estranya tenint en compte la situació personal per la qual travessaven i que si es quedava a la casa pels nens ella dormia en una altra habitació.





A més, la dona va usar un glucòmetre per mesurar el nivell de sucre, de manera que va saber en tot moment de la greu situació de l'espòs, encara que, pel que sembla, desconeixia que l'aparell registrava totes les preses. Curiosament, en l'última d'elles el resultat va ser norma, de manera que la policia sospita que es la va prendre a ella mateixa per intentar tenir una coartada per la seva tardança a avisar els serveis d'emergència.





Després de la investigació, l'esposa de Mainat va ser detinguda i posada disposició judicial. Es troba en llibertat amb càrrecs investigada per intent d'assassinat.