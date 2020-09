La Fiscalia demana 14 anys per a un home que va intentar matar la seva parella colpejant-la amb un martell clavant-li un tornavís

Un home s'enfronta a una pena de 14 anys de presó per intentar matar la seva parella de fet en l'habitatge que compartien, en una pedania de València: li va pegar al cap amb un martell i li va clavar un tornavís al pit.









La Fiscalia acusa l'home d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa amb la circumstància agreujant de parentiu i de discriminació per gènere, segons recull la qualificació provisional remesa a el Jutjat de Violència sobre la Dona número 3 de València, signada per Susana Gisbert.





Els fets es remunten a el 12 de juliol de 2019, quan l'acusat, amb antecedents penals no computables en aquesta causa, va arribar a casa a la tarda, cap a les 18.30 hores, i va començar a cridar a la seva parella perquè no hi havia fet el menjar, segons recull l'escrit fiscal.





També va acusar de tenir relacions amb altres homes i va començar a colpejar mobles i portes. A continuació va agafar un martell i ho va descarregar amb totes les seves forces de manera sorprenent sobre el cap d'ella, que es trobava asseguda al sofà, amb la intenció de treure-li la vida.





Com la víctima cridava de dolor, l'home va agafar de el coll --sempre segons el mateix escrit- i li va ficar els dits a la gola. Seguidament li va clavar un tornavís al pit amb el mateix propòsit d'acabar amb la seva vida.





L'home hagués aconseguit el seu objectiu de no ser per l'arribada de diversos veïns que, alertats pels crits i perquè no els obrien malgrat les seves contínues trucades, van tirar la porta a terra i van avortar l'agressió.





La dona va patir diverses lesions que van requerir tractament mèdic i quirúrgic i que van necessitar de 209 dies per curar-se, 150 d'ells d'incapacitat per a les seves ocupacions habituals, incloent els 38 d'ingrés hospitalari. Li han quedat com a seqüeles diverses cicatrius, algunes li provoquen molèsties doloroses per dormir, i síndrome de espatlla esquerra dolorós de grau moderat.





Per aquests fets, la Fiscalia demana 14 anys de presó per a l'home i 15 anys de prohibició d'aproximació i comunicació respecte de la víctima en un radi de 500 metres. També li reclama llibertat vigilada per temps de cinc anys després del compliment de la condemna.

Pel que fa a la responsabilitat civil, el ministeri públic sol·licita que l'acusat indemnitzi la víctima amb 11.830 euros per les lesions sofertes, 12.000 euros per les seqüeles i altres 12.000 euros pel dany moral infligit.