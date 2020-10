El 70% dels espanyols valora més que abans la companyia de la família

Un 70% dels espanyols valora ara més la companyia de la seva família i poder celebrar la vida amb la gent que vol arran de la situació viscuda pel Covid-19 i més d'un 80% vol celebrar més, segons recull un estudi realitzat per Codorníu.





MÉS INFORMACIÓ La Fiscalia no veu delicte en l'incident del sorteig de Nadal









L'estudi, elaborat per The Onion Inside per Codorníu a partir d'una enquesta realitzada a 900 persones al mes de setembre, apunta que les petites celebracions juguen un paper "molt important" en la vida dels espanyols, emocionalment.





La majoria, especialment les dones, considera que aquest tipus de celebracions té ara més sentit que mai, ja que contribueix a mantenir-nos units (67%), ajuda a desconnectar i suportar la situació (65%) i és important per mantenir-se feliç (64 %). Així mateix, les bones notícies, superar una etapa i reprendre el contacte amb algú són els tres principals motius de celebració.





El conseller delegat de Raventós Codorniu, Sergio Fuster, ha assenyalat que després dels mesos de pandèmia "cobra més sentit que mai" posar en valor els petits moments de la vida.





Arran del Covid-19, les dones han estat els que han experimentat un major canvi de pensament, especialment pel que fa a la seva manera d'afrontar la vida i les seves relacions personals. A més, elles són les que es mostren més partidàries de celebrar els moments quotidians (90%). Per generacions, els milenials (25-34 anys) són els que més reivindiquen aquests petits moments com a motiu de celebració (87,1% de).





Olga Díez, psicòloga social i CEO de The Onion Inside, ha assegurat que les dones i els milenials han viscut amb més intensitat els canvis generats pel Covid-19 i, per aquest motiu, valoren més els petits moments i es mostren més disposats a celebrar-los.





"Els millennials són un col·lectiu que, per edat, es troba en un moment de grans canvis vitals, i les dones han viscut aquests mesos amb una major càrrega emocional, de manera que les celebracions es converteixen per a tots dos en petites reivindicacions dels aspectes positius de la vida ", ha asseverat.





El 86% dels espanyols també ha vist canviar la forma i situacions de les seves celebracions a causa del Covid. En aquesta línia, les persones d'entre 55 i 65 anys ho han percebut en major grau, especialment per l'ús de les noves tecnologies.





Alguns d'aquests canvis en l'àmbit de les celebracions han arribat per quedar-se, segons els resultats de l'estudi. Un 65% dels espanyols creu que les celebracions a l'aire lliure romandran per sempre, així com les celebracions més petites, però de major qualitat (60%), i les connexions per videotrucada (53%).





PROPERES NADAL

Preguntats per primer Nadal després de la pandèmia, un 80% opina que els espanyols estaran més feliços pels retrobaments amb els éssers estimats i un 77% considera que les celebracions es donaran en grups més petits. Així mateix, el 72% espera més emoció, un 66% creu que es seguirà vestint de manera elegant tot i ser menys i el 65% espera fer més videotrucades.





D'altra banda, el 36% dels espanyols creu que tindrà més cava al rebost que en anys anteriors i el 50% assegura que comprarà molt més cava a aquestes festes.