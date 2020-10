Molts metges es plantegen prejubilar-se per l'estrès de la pandèmia

Després de mesos d'estrès pel col·lapse de la sanitat pública, alguns metges s'estan plantejant la prejubilació, tot i que amb això perdin diners.









El 40% dels metges en actiu superen els 55 anys, de manera que en el cas que molts metges s'ho plantegen, la situació podria ser preocupant.





"Les càrregues de treball s'han incrementat d'una forma tremenda i cada vegada són més els facultatius que decideixen prejubilar", explica a Vozpópuli Vicente Matas, portaveu d'Atenció Primària a l'Organització Mèdica Col·legial (OMC).





Segons explica el portaveu al diari digital, els sanitaris senten una "gran incertesa" perquè no saben com serà la seva pensió en el moment de la jubilació, fet que se suma a les condicions actuals d'estrès i porta a molts metges, sobretot els que compleixen els requisits per prejubilar-se, a plantejar-s'ho com una opció real. Un fet que contrasta amb el que solia passar fa uns anys, quan els metges demanaven seguir treballant tot i haver arribat a l'edat per jubilar-se.





Si bé no hi ha dades oficials, els sindicats asseguren que reben moltes consultes de metges per anul·lar les pròrrogues per seguir treballant, així com per interessar-se sobre les prejubilacions.