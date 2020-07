Les solucions de Nissan: prejubilacions i indemnitzacions per als empleats de Barcelona

L'automobilística Nissan ha presentat aquest dimarts un pla social que preveu prejubilacions i indemnitzacions per als treballadors de les plantes barcelonines que la companyia preveu tancar, en el cas que "els esforços per trobar una solució de futur no fructificaren".









El pla classifica als empleats segons edat i antiguitat, i la direcció l'ha exposat als representants dels treballadors en la cinquena reunió de mediació de el període de consultes sobre el tancament de la fàbrica de la Zona Franca de la ciutat Barcelona i els centres de Montcada i Reixac i de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), informa Nissan en un comunicat.





Durant la reunió, la direcció ha defensat la "necessitat d'arribar a un acord dins de el marc legal plantejat (ERO) amb l'objectiu de garantir la seguretat jurídica per a totes les parts".





TRES COL·LECTIUS

Per als nascuts abans de al 31 de desembre de 1966 es va planteja "un pla de prejubilacions que inclou un complement fins al 85% del salari net fins als 61 anys, així com l'abonament del Conveni Especial amb la Seguretat Social fins els 63"; per als nascuts de gener de 1967 a desembre de 1970 es proposa un pla de rendes amb un complement fins al 70% del salari net fins als 61 anys.





Per a la resta d'empleats afectats --els menors de 50 anys--, la direcció planteja indemnitzacions d'entre 45 i 33 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats, "per sobre de el límit legal de 24 mensualitats", destaquen.





Als treballadors "que poguessin recol·locar-se en alguna de les possibles alternatives industrials" se'ls ofereix una indemnització màxima de 33 dies per any treballat amb un topall de 42 mensualitats, segons la proposta.





SUPEDITAT L'ACORD

Nissan ha informat que el pla de prejubilacions indemnitzacions se supedita a arribar a "un acord que inclogui la represa de la producció en les plantes de la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu després de la parada tècnica d'estiu", abans de la fi de el període de consultes.





"Davant la imminència de la fi de el període de consultes, la direcció emplaça les administracions a treballar activament per a la recerca de propostes de reindustrialització", ha afirmat Nissan.





La companyia ha sostingut que les propostes presentades fins a la data "donen un marge de temps de diversos mesos per a l'estudi i anàlisi de possibles alternatives de reindustrialització sense l'execució d'acomiadaments".





Malgrat això, l'automobilística assegura que compta amb un excedent de plantilla "de 210 persones fins a desembre de 2020 a causa de les càrregues de treball actuals previstes fins a la finalització de l'actual exercici fiscal"; aquest excedent serà de 660 el 2021, segons les previsions de la direcció.





SENSE UNA ALTRA OPCIÓ "SERIA I FIABLE"

Nissan també ha traslladat als representants dels treballadors la seva voluntat de col·laborar en la recerca d'alternatives per a les plantes barcelonines afectades, "tot i que fins a la data no s'ha confirmat cap opció seriosa i viable en aquest sentit".





"Per això la direcció ha mostrat de nou la seva disposició a participar en una taula de reindustrialització amb tots els actors necessaris" per trobar alternatives, també per a les empreses proveïdores, subratllen.