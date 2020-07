Nissan insisteix que "no hi ha solució viable" per a la seva planta i diu que si no hi ha negociació continuarà amb el tancament

Nissan Motor Ibèrica ha avisat els treballadors que està disposada "a parlar de tot" en el marc de la taula de consultes, però que si no hi ha negociació, seguirà endavant amb el calendari previst per tancar les seves plantes a Catalunya.









En un comunicat aquest dimarts, ha explicat que el diàleg --està disposat a parlar de temps i calendari-- s'ha de produir dins de la taula de consultes, que "és el marc legal existent i que dóna seguretat jurídica tant a l'empresa com a seus treballadors", si bé els treballadors de l'automobilística han rebutjat aquest procés perquè asseguren que no està dins de la legalitat.





La companyia automobilística Nissan continua considerant que "no hi ha solució viable" per a la seva planta de la Zona Franca de Barcelona, ja que "no és sostenible" tot i haver explorat "totes les alternatives" possibles, incloses noves assignacions i el pla de suport de les administracions.





Així ho ha assenyalat la direcció de la filial ibèrica de Nissan en el marc de la segona reunió de mediació convocada pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, en què també han estat presents representants dels treballadors designats pels comitès d'empresa locals.



En la trobada, l'equip directiu del fabricant japonès ha explicat l'informe lliurat a les parts implicades el passat 30 de juny a l'inici del procés oficial de consultes, que inclou la justificació tècnica de la intenció de la companyia de tancar les operacions industrials en Catalunya a partir de desembre d'aquest any.



Els tècnics que han elaborat l'informe han exposat que la situació financera de pèrdues en la qual es troba Nissan a nivell global deguda, en "gran mesura", a un excés de capacitat a tot el món i particularment a Europa, ha portat a la necessitat de prendre mesures d'optimització, que inclouen el tancament d'aquestes plantes.



El document conclou que, tenint en compte l'excés de capacitat de la signatura a Europa i la situació en què es troba la planta de Zona Franca, per sota del 20% de la seva capacitat productiva, "no hi ha solució viable" per a aquesta instal·lació barcelonina, "pel que resulta més convenient procedir al tancament de la factoria".



LA PLANTA "NO ÉS SOSTENIBLE"

"S'han explorat totes les alternatives, incloses noves assignacions i el pla de suport de les administracions, però malauradament l'estudi demostra que la planta no és sostenible", ha subratllat Nissan.



Per això, s'ha mostrat disposada a parlar "de tot" en el marc de la taula de consultes, incloent el temps i el calendari marcat.



"Aquest diàleg s'ha de produir dins d'aquest procés, que és el marc legal existent i que dóna seguretat jurídica tant a l'empresa com als seus treballadors. Tanmateix, en el cas que aquesta negociació no s'arribés a produir, la companyia seguiria endavant amb el calendari previst d'acord amb els requeriments legals ", ha sentenciat la companyia.