El Govern estima que l'ERO de Nissan podria afectar 11.000 treballadors a Catalunya

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha assegurat que l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat dimarts per Nissan podria tenir una afectació global entre directes i indirectes de més de 11.000 treballadors a Catalunya i de més de 16.000 a tot Espanya.













En una atenció als mitjans aquest dimecres davant del Parlament, el conseller ha explicat que l'ERO presentat per Nissan afecta 2.525 treballadors dels 3.006 treballadors que té a Catalunya, i que la xifra d'afectació global l'han tret dels càlculs de la companyia.





"Ells calculen més de 9.000 treballadors indirectes a Catalunya i més de 5.000 treballadors indirectes en la resta de l'Estat", ha afegit.





CAUSES ORGANITZATIVES I PRODUCTIVES

El Homrani ha explicat que l'expedient ha estat presentat per causes organitzatives i productives, cosa que considera que reafirma la posició que la planta de Nissan a Catalunya és viable, ja que no s'ha presentat per motius econòmics.





Ha remarcat que es tracta més d'una decisió estratègica que econòmica i ha lamentat que les reformes laborals debiliten la capacitat negociadora i la igualtat negociadora de les parts: "I el que és més important, faciliten la destrucció d'ocupació".





MEDIACIÓ

És per això que considera que arriba tard per a la derogació de les reformes laborals, tot i que ha insistit que la seva Conselleria no es quedarà de braços creuats i van a convocar intervenir a les parts.





"Davant les limitacions del marc normatiu i de les reformes laborals, la qual cosa tenim molt clar és que l'única via per poder fer front a aquesta situació i per poder-la superar-la està lligada a la mediació, al diàleg i a la negociació", ha insistit, i ha demanat bona fe a les parts i voluntat de negociar.





El conseller ha explicat que convocaran a intervenir a principis de la setmana que ve perquè entenen que les parts estan analitzant l'expedient, que ha qualificat de "complex i gran" i que requereix temps per estudiar-lo.





AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Sobre la demanda dels treballadors de modificar l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors per recuperar l'autorització administrativa prèvia dels ERO, El Homrani ha sostingut que ja és tard perquè l'expedient ja s'ha presentat, però ha afegit que segueix sent una cosa absolutament necessari.





També ha considerat que si l'input de Govern en aquest tema és el comportament el PSC al Parlament, aquest no és positiu perquè "no va votar a favor" de recuperar aquesta autorització administrativa.





El Homrani, sobre tornar a citar als directius de Nissan al Parlament, després que la companyia declinés la citació per comparèixer-aquest dilluns, ha afirmat que, "amb una afectació tan gran", com més explicacions es donin, millor.