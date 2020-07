Els treballadors de Nissan Barcelona es manifesten davant la fàbrica de Los Corrales de Buelna

Uns 200 treballadors de Nissan Barcelona ja han arribat a la fàbrica de la companyia a

Los Corrales de Buelna acompanyats de pels seus familiars i al crit de 'Nissan no es tanca'.

















Els treballadors han començat a arribar a la factoria poc abans de dos quarts d'onze del matí en una caravana de cotxes que ha partit des de Torrelavega a primera hora.





La caravana ha arribat a la zona de la fàbrica, que es troba vigilada per nombrosos efectius de la Guàrdia Civil, amb xiulets i crits des de dins dels vehicles, els ocupants porten samarretes amb en missatge de '#FuturoparaNissanya' i 'No al tancament de Nissan '.





A continuació, han estacionat els seus cotxes a l'aparcament proper a la fàbrica situat en direcció

San Felices de Buelna, on han encès una traca de petards i han cridat frases com 'Som obrers, no terroristes', 'Cantàbria escolta Nissan està en la lluita ',' Fran, rata, surt de la claveguera ',' la Nissan som tots 'i' Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra ', i' Si no apanya, canya, canya, canya'.









Des d'aquí han iniciat una marxa fins a l'entrada de la fàbrica, encapçalada per dues grans pancartes amb els missatges de 'No a el tancament de Nissan, lluitarem per un futur', i 'No a el tancament de Nissan pel futur industrial', i una altra més petita en la qual es llegia: 'Amb més de 25.000 famílies al carrer, no hi ha altre camí que la lluita'.





Els treballadors de Nissan Barcelona van arribar ahir a la tarda a Cantàbria i van pernoctar a Comillas. Fins divendres tenen previstes manifestacions i actes de protesta a Los Corrales de Buelna i a Santander, on volen que els rebi el president regional, Miguel Ángel Revilla.