Les protestes de Nissan van a Madrid, però l'empresa no vol fer marxa enrere

Els treballadors de Nissan es manifestaran el dimecres dia 15 pels carrers de Madrid per exigir a el Govern que s'impliqui en trobar una solució per salvar els milers de llocs de treball que depenen de la continuïtat de la planta de les plantes que l'empresa té a Barcelona.









Els manifestants tenen la intenció d'arribar fins a la porta de Congrés dels Diputats per fer palès el seu malestar amb la situació que s'ha generat i per recordar-los als polítics els incompliments que els responsables de Nissan han fet una i altra vegada i que han acabat amb l'anunci de tancament de la planta.





Des de la UGT han assenyalat que "la multinacional ha anat eliminant i deslocalitzant poc a poc vehicles i ha evitat de manera sistemàtica que la planta de Zona Franca obtingués l'adquisició de vehicles nous, provocant que el nivell productiu fos cada vegada menor"





Han recordat com els directius de l'empresa han fet promeses a el Govern central i a el de la Generalitat que han incomplert sense que aquests hagin reaccionat a temps, el que ha anat en perjudici dels treballadors. "Un altre exemple és la sèrie de promeses realitzades pel qual va ser director general de Nissan Espanya en el seu dia i avui executor de el tancament, Frank Torres, no només als treballadors de Nissan, sinó també a la Generalitat i als el Govern central, entre els que troben la creació de més de 1.000 llocs de treball a les plantes catalanes, que no s'ha complert ", han assenyalat.





PROJECTE NO VIABLE

Per la seva banda, el conseller director general de Nissan Ibérica, Marc Toro, ha assegurat, després de l'anunci de tancament de les seves instal·lacions productives a Catalunya, que la companyia japonesa "no se'n va" ni d'Europa ni d'Espanya, mercat en el qual dóna feina a més de 4.000 persones en les seves operacions comercials i en la seva xarxa de concessionaris.





El directiu ha volgut traslladar un "missatge de tranquil·litat" a la societat espanyola, ja que Espanya és un dels mercats més importants per a la marca a Europa, amb la major quota al canal particular de la signatura en el 'Vell Continent'.





Toro, que des del pròxim 1 d'agost passarà a exercir com a president i conseller delegat de Nissan a Itàlia, va destacar que, tot i l'anunci sobre les operacions industrials a Catalunya, la firma manté la seu central de la companyia a Barcelona per a les operacions comercials en el mercat ibèric, on compta amb més de 200 punts de venda i assistència de taller (també a Canàries i Balears).









Nissan Ibérica va afirmar que la companyia manté un parc circulant a Espanya de 1,2 milions de vehicles, el que suposa el 5% del total, i ha recordat que en els últims tres anys ha venut més de 200.000 unitats a Espanya, amb una recaptació pública de més de 1.000 milions d'euros.





"Tenim plena confiança en la fortalesa de la marca i en la sòlida professionalitat de la nostra xarxa de concessionaris a Espanya, per acompanyar-nos en el desenvolupament del nostre pla de negoci futur per 2023. El nostre compromís amb els nostres empleats i amb els nostres clients a Espanya, roman indestructible ", ha subratllat.





Toro va ressaltar que Nissan ha presentat un pla estratègic global fins a l'exercici 2023,

"prendre aquesta decisió ha estat molt difícil emocionalment per a tots aquells a Nissan que sentim la planta a prop, però és un fet que després d'haver analitzat totes les opcions possibles, el projecte ja no és viable. Estic segur que Frank Torres és el millor i més adequat executiu de la marca per portar aquest procés de diàleg fins a aconseguir la millor solució per a tots, per això l'ha seleccionat Japó i el president d'Europa ", ha apuntat.





Toro ha subratllat que si es materialitza la recuperació econòmica per 2021, la previsió del mercat de turismes contemplaria recuperar el milió d'unitats, amb un creixement superior a l'25% en el conjunt de l'any.