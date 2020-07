300 empleats subcontractats demanden a Nissan per cessió il·legal de plantilla

Uns 300 treballadors de subcontractes que operen a les instal·lacions de Nissan, majoritàriament personal d'Acciona, han iniciat un procediment de reclamació judicial per una presumpta situació de cessió il·legal de la plantilla.









Aquest dilluns van registrar una demanda a la Ciutat de la Justícia, en què reclamen el reconeixement a tots els efectes d'aquestes persones com a veritables treballadors de Nissan, ha explicat el Col·lectiu Ronda en un comunicat.









També pretenen posar fi a una situació que segons ells permet que, tot i compartir tasques i funcions, a la factoria de l'empresa convisquin treballadors que no compten amb les mateixes condicions laborals i salarials ni tenen reconeguts els mateixos drets.





"El que suposa treballar a Nissan contractat per Acciona, Segula, Comsa o qualsevol de les altres subcontractes respecte al que suposa fer-ho amb un contracte de la pròpia Nissan és un veritable món de diferència, tant a nivell salarial com per les condicions laborals" , ha explicat Juanma Seco, un dels treballadors d'Acciona Nissan.





"ABARATIMENT DE COSTOS"

Consideren que l'objectiu de les subcontractes és l'abaratiment de costos laborals a través de negar-los tot el que -segons ells- els correspondria com a empleats de Nissan, cosa que veuen il·legal, ja que les subcontractes no actuen amb l'autonomia que la legislació els exigeix sinó que es limiten a posar mà d'obra al servei de l'empresa principal, en les seves paraules.





Segons l'advocat que encapçala l'equip jurídic del Col·lectiu Ronda encarregat d'assessorar els demandants, Josep Pérez, hi ha indicis suficients per considerar que la relació que Nissan manté amb les més de 10 subcontractes que operen a la planta de Zona Franca constitueix "un frau de llei".





"La subcontractació és un mecanisme legalment establert però sotmès a regulació per evitar que es converteixi en un subterfugi que permeti una empresa defugir les seves obligacions com a legal ocupadora o deixar d'aplicar les condicions laborals i salarials que correspondrien als treballadors si els contractés directament. I això és precisament el que passa a Nissan ", ha assegurat.





Segons Pérez, s'utilitza la subcontractació com a forma de precarització de les relacions laborals, especialment en el cas d'empreses grans on hi ha convenis col·lectius que garanteixen a les seves plantilles condicions laborals dignes.





"En lloc de contractar treballadors que puguin beneficiar-se d'aquestes condicions es recorre a subcontractes on s'apliquen salaris molt més baixos", ha assenyalat.