ABNCA aixeca les sospites de la Xina per un suposat cas de "blanqueig de capitals"

Quan una transferència bancària és sospitosa d'estar relacionada amb crims, incompliment de sancions o blanqueig de capitals, els bancs que negocien amb els EUA tenen l'obligació de notificar-la a la Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN ). És l'equivalent a el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de l'Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries d'Espanya, el SEPBLAC.





Una transferència de de 159.950 dòlars enviada per ABANCA el 6 de juliol de 2016 va fer saltar les alarmes. China Investment Corporation, entitat financera controlada pel Govern de la Xina, va alertar FICEN de les seves sospites sobre els diners enviat des NCG Banco.





La transferència tenia com a destí Bank of China Macau, filial un dels bancs públics xinesos. L'ex-colònia portuguesa és part de la Xina, però opera com una zona administrativa especial, amb altres lleis.





Macau estava inclòs llavors en la llista oficial de paradisos fiscals fixada per la Unió Europea. No va deixar d'estar-ho fins a 2018 i de fet, en l'actualitat, la UE encara ho defineix com un territori que "no coopera amb la Unió Europa o no compleix completament els seus compromisos".





SENSE RESPOSTA DEL BANC

¿Va implementar ABANCA alguna mesura arran d'aquesta alerta? Quins mecanismes té en marxa el banc gallec per evitar el blanqueig de capitals?





Galiciapress va realitzar aquestes preguntes al departament de comunicació de ABANCA fa dos dies. Per ara i malgrat insistir, no ha rebut resposta.





