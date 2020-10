Torrent obre la ronda de consultes per comprovar si hi ha cap candidat a la presidència

El president del Parlament, Roger Torrent, obrirà aquest divendres la ronda de consultes amb els grups per comprovar si hi ha cap candidat amb "possibilitats reals" de ser investit president de la Generalitat després de la inhabilitació de l'expresident Quim Torra.









En un comunicat, ha explicat que les consultes es faran via telefònica i començaran amb el grup amb més representació, que és Cs, i el seguiran per aquest ordre JxCat, ERC, PSC-Units, comuns, CUP i PP.





Torrent té un termini de 10 dies hàbils --entre l'1 i el 15 d'octubre-- per dur a terme aquesta ronda de consultes i, si no hi ha cap candidat com és previsible, emetrà una publicació en el Butlletí Oficial del Parlament (Bopc) equivalent a una investidura fallida perquè comenci a córrer el termini de dos mesos fins a la convocatòria automàtica de les eleccions, que aquest divendres ha situat que seran el 14 de febrer.