Acciona inicia l'execució de l'acomiadament dels 500 treballadors a Nissan

Acciona ha iniciat aquest divendres les comunicacions per a l'execució de l'acomiadament d'uns 500 treballadors que estaven a la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, segons han informat fonts sindicals.









En un comunicat, el comitè d'empresa ha rebutjat la mesura i ha criticat que l'únic que pretén la companyia és pressionar-los i fer-los xantatge per poder obtenir la solució més rendible per a ells.





"Acciona continua demostrant la seva mala fe i la seva total menyspreu cap als seus treballadors i treballadores", ha criticat.





Fonts de la companyia consultades han explicat que ha estat "en tot moment oberta a negociar amb Nissan" una revisió de les condicions del contracte de provisió de serveis, perquè fos econòmicament viable, per mantenir els llocs de treball i evitar l'ERO.





Per la seva banda, Nissan ha al·legat que l'origen del conflicte d'Acciona amb els seus treballadors part de "la seva decisió unilateral, i sense previ avís, de resolució del contracte amb l'automobilística" el 10 d'agost, i que aquesta decisió ha obert un conflicte de conseqüències molt perjudicials tant per als seus treballadors com per a NMISA.