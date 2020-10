L'OMS considera "irònic" que Trump hagi donat positiu per coronavirus

La directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, ha comentat com n'és d'"irònic" que el president dels Estats Units, Donald Trump, i la seva dona, Melania Trump, hagin donat positiu per coronavirus atès l'escepticisme que sempre ha mostrat i li ha desitjat que es recuperi aviat.













"No volem que ningú s'infecti però és una mica irònic que hagi passat. Seguirem amb interès la seva evolució i esperem que es recuperi com més aviat possible", ha asseverat Neira durant la seva intervenció en l'esmorzar informatiu telemàtic de Nueva Economía Fórum.





No obstant això, la dirigent de l'OMS ha dit que el fet que Trump i la seva dona s'hagin infectat millorarà l'empatia cap als pacients. "A nivell humà l'afectarà no només a ell mateix sinó també a les persones més pròximes", ha recalcat.





Així mateix, Neira ha esperat que a nivell polític pugui servir perquè els Estats Units no deixin finalment de formar part de l'OMS. "Falta un any, però esperem poder continuar comptant amb ells, tal com fem ara", ha resolt.