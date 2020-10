Detingut un gihadista que tenia material per preparar explosius

L'algerià detingut a Madrid pels seus presumptes vincles amb DAESH portava menys d'un any vivint de forma irregular a Espanya després d'haver passat per diferents països en els que el van seguir la pista diversos serveis d'informació. Els investigadors van trobar al seu domicili diferents elements per a la fabricació d'artefactes incendiaris.













Segons consta en la sentència d'ingrés a la presó, Abdelghani B. tenia la "capacitació per a la fabricació d'artefactes incendiaris, així com l'ús i maneig d'armes i del combat cos a cos". En concret es cita cilindres de poliespan en bosses de plàstic i pastilles blanques de cel·lulosa comprimida, el que es considera material de "considerable potencial lesiu" com artefactes incendiaris casolans.





Segons la interlocutòria que signa la jutgessa de l'Audiència Nacional María Tardón, l'arrestat consumia a través d'internet propaganda gihadista de manera constant i realitzava "activitats de tràfic de documents d'identitat o viatges falsos o falsificats".





La investigació ara ha de determinar si operava a favor de l'organització terrorista o el que feia era facilitar la seva fugida, a causa que era a Espanya de manera irregular. Fonts de la investigació afegeixen que va llogar una habitació al costat d'altres persones fa menys d'un any.





El detingut el passat 30 de setembre pel Servei d'Informació de la Guàrdia Civil tenia a més presència en canals on es difon material multimèdia d'Estat Islàmic (DAESH), destacant aquells canals on es publica contingut idoni per a l'autoaprenentatge en el maneig d'armes de foc, armes blanques, tutorials per a la fabricació de material incendiari i tècniques de combat cos a cos.





L'operació, a més, es va desencadenar davant la constatació que es van detectar connexions amb individus investigats per terrorisme en altres països i que podrien suposar una amenaça per a la seguretat nacional.





En l'acte també es destaca la seva participació en Whatsapp en un grup anomenat "Jihad i Ciències Militars", on va circular un manual denominat "El ganivet militar, arma de el combatent salafista". També es difonia infografies per plasmar tècniques de franctirador. Els investigadors ara analitzen el material confiscat, entre ells les converses de la intervenció telefònica amb autorització judicial.





La jutge Tardón recorda que diferents grups terroristes estan prestant una especial atenció a l'evolució de la pandèmia de COVID-19. Abdelghani B., en concret, va refusar durant la pandèmia sortir al carrer pel risc de ser identificat per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el que es relaciona amb la seva radicalització causa que va passar més temps exposat a la propaganda de DAESH , incrementant al seu torn la probabilitat d'executar una acció violenta.





Les citades fonts de la investigació subratllen que, tot i que se segueix analitzant documentació, no consta que tingués cap pla en marxa o planejat per a realitzar una acció terrorista.