El judici contra els acusats de pertànyer a la cèl·lula dels atemptats, Catalunya de 2017 comença el 10 de novembre

El judici a l'Audiència Nacional contra els tres acusats de formar part de la cèl·lula gihadista que va atemptar a Catalunya el 17 d'agost de 2017 ja té data, se celebrarà des del 10 de novembre, més de tres anys després de la matança que va deixar 16 morts i centenars de ferits als carrers de Barcelona i Cambrils (Tarragona).









Poques setmanes abans del tercer aniversari dels atemptats, ja es van formular els escrits d'acusació tant de la Fiscalia com de les acusacions contra Driss Oukabir, Mohammad Houli Chemlal i Said Ben Iazza, els detinguts que, si bé no van participar directament, sí haurien pertangut a el grup que va idear i va dur a terme els atacs.





Els sis suposats autors tant de l'atropellament massiu a la Rambla de Barcelona com al passeig marítim de la localitat tarragonina de Cambrils van morir abatuts per agents dels Mossos d'Esquadra la mateixa nit o en dies posteriors.





Oukabir, Houli i Iazza porten tres anys en presó preventiva. El tribunal posa data a la vista oral abans que es compleixin els quatre anys de presó, evitant així que puguin quedar en llibertat provisional.





La Fiscalia de l'Audiència Nacional en el seu escrit d'acusació afirmava que els acusats es trobaven en el "entorn" de l'imam de Ripoll (Barcelona) Abdelbaki És Satty, que va morir un dia abans en l'explosió d'un habitatge a Alcanar (Tarragona) on es preparaven els explosius per atemptar a Barcelona.





Així ho sosté la fiscal Ana Noé, que demana per a ells entre 8 i 41 anys de presó. Assenyala que l'acusat Mohammad Houli Chemlal, que va resultar ferit per l'explosió d'Alcanar, i per a qui es demana la pena més alta pels delictes de pertinença a organització terrorista, tinença, dipòsit i fabricació d'explosius, i conspiració per cometre estralls terroristes, "va formar part d'una cèl·lula criminal local seguidora dels postulats de l'organització terrorista Estat Islàmic reunida al voltant de la figura de el mort imant que va ser de les comunitats 'el Fath' i 'Annour'", de Ripoll.





En el cas de Oukabir, la fiscal sol·licita 36 anys de presó pels mateixos delictes que Houli Chemlal, ja que estava "plenament assentat" en la cèl·lula terrorista a la que va integrar "a mitjans de 2017". Subratlla que Driss Oukabir estava "aïllat del seu entorn habitual i disposat per a la consecució dels seus fins", la qual cosa es demostra amb la seva participació en el "trasllat de substàncies explosives" des de l'habitatge de l'imant fins a Alcanar i amb lloguer de furgonetes.





El tercer d'ells, Ben Iazza s'enfronta a la menor petició de pena, 8 anys per col·laboració amb la cèl·lula, per prestar a Younes Abouyaqoub una furgoneta que era propietat del seu oncle, que utilitzava en el seu negoci d'alimentació, "sabent que anava a ser usada per a l'adquisició i transport de productes químics ".





L'escrit d'acusació de Fiscalia també assenyala que va prestar la seva documentació personal, per ocultar la veritable identitat del comprador dels productes químics, "amb la finalitat d'ajudar-los en la consecució dels seus fins de fer-se amb els precursors necessaris per a l'elaboració de substàncies explosives ".





La Fiscalia no acusa cap dels tres sospitosos pels 16 assassinats terroristes comesos en l'atropellament de la Rambla i el tiroteig a Cambrils, ja que considera que cap hauria participat directament en els atemptats, per molt que pertanyessin a la cèl·lula gihadista responsable de els mateixos.





Per la seva banda, l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) sol·licita penes de presó permanent revisable per a dos dels tres presumptes membres de la cèl·lula terrorista que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils de el 17 d'agost de 2017.





En concret, l'AVT, en qualitat d'acusació popular en aquest procediment, demana aquesta condemna per Driss Oukabir i Mohamed Houli Chemlal per 15 assassinats comesos en l'atropellament de la Rambla de Barcelona i al passeig marítim de Cambrils, a diferència de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que no els acusa d'assassinat.