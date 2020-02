El TSJC avala la regulació de les terrasses de la Rambla de Poblenou de Colau

La secció tercera de la sala contenciosa-administrativa d'Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs interposat per l'Associació Restauració i Comerç Menor de la Rambla de Poblenou (Arcoram) contra l'Ordenació sense regular de terrasses d'aquest àmbit de 2016, han explicat fonts municipals.









La sentència, emesa el 30 de desembre, condemna als restauradors a pagar 3.000 euros de costos processals, i diu que "res impedeix una regulació més restrictiva", de manera que descarta que el districte de Sant Martí es extralimitarà en les seves funcions per la ordenació singular de les terrasses a la rambla de Poblenou, segons publica 'Tot Barcelona' aquest dimarts.





Els tres magistrats tampoc veuen cap prova de "arbitrarietat, incongruència o manca de justificació" a la limitació, i valida que s'usi l'aforament per a determinar l'ocupació del carrer, en considerar que és un element essencial en atorgar-se llicència, encara que la sentència no és ferma i no serà l'única, ja que el Gremi de Restauració de Barcelona també va interposar recurs.