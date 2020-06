Cristóbal Colón, els nord-americans i els "sants" anglesos

A la fi de la rambla de Barcelona - coneguda com a Santa Mònica-, la gent es topa amb un monument, el dedicat a Cristòfor Colom el descobridor d'Amèrica. Aquest forma part del paisatge i la vida de molts ciutadans, sobretot, dels petits per l'altura de la mateixa que impressiona. Colom, com es coneix aquesta zona, serveix també de punt de trobada de molts que han quedat per veure o prendre alguna beguda en qualsevol dels bars del seu entorn.













De tant en tant sorgeixen els purs i revisionistes de la història que volen carregar-se-com la inquisició va fer al seu dia amb persones que no agradaven a l'Torquemada de torn. Ara torna de nou la proposta de treure de la seva lloc l'estàtua de Colom, perquè la diputada Jessica Albiach així ho ha demanat, com si no hi hagués més temes importants dels que preocupar-se. L'argument de la presidenta de el grup dels comuns es basa en el fet que "és un reconeixement cap a una figura que va fer possible la colonització d'uns territoris amb el genocidi que va generar allà mateix". Suposem que això és així perquè als EUA, hi ha un corrent que està per la labor de treure d'alguns estats dels monuments del genovès amb l'excusa del "genocidi".





Un altre corrent, defensa la imatge de Colom i la celebració de l' Columbus Day (Dia de Colom, el 12 d'octubre) que se celebra des de l'any 1934, després de la signatura de la resolució realitzada pel llavors president, Franklin Roosevelt, i el Congrés dels Estats Units





Basil Russo, president de l'Ordre de Fills i Filles Italianes d'Amèrica manifestava que el Dia de Colom "serveix com a factor unificador en la nostra comunitat", segons declaracions realitzades a The New York Times. Cal no oblidar que a principis de segle XIX més de quatre milions d'italians van emigrar als Estats Units. Molts d'ells van ser discriminats pel seu origen. La figura de Colom va ser clau per a reivindicar-se al país nord-americà. Sentien orgull que un italià fos el descobridor d'Amèrica. La comunitat italiana va regalar a la ciutat de Nova York l'estàtua, l'any 1892 i aquesta comunitat és, precisament, la que s'oposa amb més força a la seva possible retirada: "És una bufetada a la cara a la comunitat italoamericana i no anem a tolerar "afirmaven representants d'aquest important col·lectiu.





Els grups contraris a Colom a què qualifiquen de matar indis no tenen base històrica, perquè l'era un descobridor, un explorador, no un assassí. Resulta curiós que ells qualifiquen l'acció de Colom com a racista i esclavista i no facin el mateix amb l'herència anglesa de país, l'origen es troba en els 13 Estats de nord dependents al segle XVII de Londres. Eren uns sants els anglesos ?, està clar que no. El mateix naixement de el país està vinculat als pares fundadors: Franklin, Jefferson, Madison o Washington. tots ells, excepte John Adams, tenien esclaus i sobre ells no han recaigut atacs aquests dies ni s'ha qüestionat la seva herència o el seu paper en la història nord-americana.





Una altra pregunta és qui va exterminar als indis d'Amèrica del Nord?, Els autèntics habitants d'aquest país. Van ser els primers nord-americans, de el segle XVIII i XIX, els hereus de les colònies angleses que les formaven el millor de cada casa.





Analitzar situacions d'altres èpoques amb visió de segle XXI és treure de context els esdeveniments i ningú ho hauria de fer, per no caure en l'error de convertir-se en censors de la història que és la que és perquè molt que vulguin caanviar els fets. El que cal fer és no oblidar-los, per no tornar-los a repetir, perquè com diuen el refrany popular "l'home és l'animal que ensopega dues vegades en la mateixa pedra".





Per cert, ¿Què està fent el govern espanyol?