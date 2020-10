Trump ingressa en un hospital militar per tractar-se de la Covid-19

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ingressat en un hospital militar per tractar-se del contagi de la Covid-19. Els metges que l'atenen han assegurat que els símptomes que presenta són lleus, tot i els qual està sent atès amb un tractament experimental.









El mateix Trump ha assegurat que està portant molt bé el procés de recuperació de l'coronavirus, i ha agraït el suport rebut. Ha assegurat que va a l'hospital per assegurar-se que "les coses funcionin". A més, també ha indicat que la seva dona, Melania Trump, que va donar positiu a la vegada ell, també es troba en bon estat.





Un dels metges de la Casa Blanca ha assenyalat, a més, que el president es troba "cansat", si bé la seva cap de premsa, Kayleigh McEnany, ha assegurat que presenta "símptomes lleus" i està "animat".





"Trump ha estat hospitalitzat com a mesura de precaució i seguint les recomanacions dels metges", ha explicat abans d'assenyalar que "estarà ingressat durant els pròxims dies" i "seguirà treballant des del propi hospital".





En aquest sentit, ha expressat que el president "aprecia el suport rebut per a ell i la primera dama" i ha informat que se li ha administrat una dosi de Regeneron, un còctel d'anticossos que ha mostrat resultats positius en la lluita contra la malaltia provocada pel virus.





"El president està sent avaluat per un grup d'experts i, tots junts, farem un seguit de recomanacions tant a el president com la primera dama sobre els passos a seguir", ha explicat l'equip mèdic, que ha matisat que Melània Trump, per seva banda, presenta únicament de moment tos lleu i mal de cap.





Des de la Casa Blanca han tornat a assegurar que la salut de el vicepresident, Mike Pence, és bona i han volgut dissipar qualsevol dubte sobre una possible transmissió de poder: "El president segueix en el càrrec".