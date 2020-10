Sánchez vol facilitar la gestió de les ajudes europees a CCAA i ajuntaments

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha avançat que l'executiu central treballa en l'elaboració d'un decret llei que eliminarà "les barreres" i "colls d'ampolla legals" per a comunitats autònomes i ajuntaments de cara a "facilitar" la gestió de els fons europeus extraordinaris per part de les administracions.









Ho ha dit durant la seva intervenció en la clausura de fòrum La Toja, que acull l'illa de La Toja, a O Grove (Pontevedra), durant la qual ha anunciat la celebració de la conferència de presidents per al proper 26 d'octubre, una cita a la qual assistirà per primera alhora la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, i a la qual també estarà convidat el president de la FEMP i alcalde de Vigo, Abel Caballero.





En paraules de Sánchez, el Govern aprovarà un decret llei que acabarà amb "les barreres" que han de fer front les administracions per a la gestió de fons extraordinaris de cara a aconseguir "una gestió més transparent, àgil i eficaç". Amb tot, no ha entrat en més detalls de en què consistirà aquesta modificació normativa via decret llei.





Així mateix ha avançat que dimecres que ve l'executiu estatal presentarà les "línies mestres" de el pla de recuperació d'Espanya, que tindrà "la transformació digital, la igualtat i la cohesió territorial" com "eixos" principals dels projectes a desenvolupar per Espanya amb els 140.000 milions d'euros per als propers sis anys del Fons de Recuperació de la Unió Europea. "Dimecres que presentarem a el conjunt de la societat espanyola el pla de recuperació que negociarem amb Brussel·les", ha assenyalat Sánchez, abans d'apuntar que es definiran "línies mestres", "àmbits prioritaris" i "programes principals" de la proposta espanyola.





SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Pel que fa a la "eliminació" de "barreres legals" per a la gestió de fons, el president ha apuntat que es tracta "d'una cosa molt demandada" per part de les empreses a l'administració de l'Estat, pel que ha invitat que es sumen a aquesta simplificació "altres institucions" com a comunitats autònomes i ajuntaments.





"Necessitem posar en forma a les nostres administracions públiques. Que estiguin preparades per començar a gestionar els fons europeus amb agilitat i amb eficàcia des del primer segon, perquè la pròpia administració faciliti l'absorció d'aquests fons, situï el seu rumb en l'execució i poder créixer d'una altra manera ", ha incidit el mandatari.





En aquest sentit, ha posat l'accent en que el reial decret llei estarà en marxa "tan aviat" com es conegui el "marc europeu de les ajudes" i consistirà en l'eliminació de "les principals barreres, els principals colls d'ampolla legals i operatius "per millorar l '" eficiència "en l'administració.





CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS

A més, el president ha confirmat que la conferència de presidents en què participarà per primera vegada la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, serà el dilluns 26 d'octubre.

També estarà convidat el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i regidor de Vigo, Abel Caballero, per aportar la visió de les entitats locals. "Estem parlant d'una conferència de presidents inèdita, i també és molt important que els municipis i les províncies estiguin presents en el que és la gestió d'aquests fons", ha comentat Sánchez.





COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA

A més d'aquests anuncis, Pedro Sánchez ha dedicat la seva intervenció en la clausura de fòrum celebrat a La Toja a enaltir la col·laboració públic privada com a garantia per encarar el present de crisi "inèdita, la pitjor des de la Guerra Civil" i abordar un futur en el que Espanya ha d'apostar per la transició energètica i la digitalación per avançar cap a una economia "més resilient".





El president ha recordat el seu discurs l'any passat a la primera edició de fòrum per sentenciar que assumptes "necessaris" exposats llavors com la transició ecològica, la igualtat entre homes i dones i la cohesió territorial "avui són impostergables".





"L'Espanya que fa una any desitjàvem, avui és urgent", ha postil·lat Sánchez, per a qui "no es tracta" de recuperar els nivells de producte interior brut previs a la irrupció de la pandèmia, sinó que l'objectiu ha de passar per construir sota la cooperació de el sector públic i el privat una economia "que se sustenti sobre pilars més resilients".





Com a exemple d'aquesta col·laboració entre l'empresa i l'administració ha posat els acords assolits en els últims mesos entre els agents socials, l'últim d'ells amb l'extensió fins al febrer dels ERTO, un mecanisme que ha exalçat com "una de les mesures que més està contribuint a el conjunt de la societat ".





Així les coses, ha remarcat que el camí per a la reactivació i reconstrucció de l'economia passa per apostar per la "cohesió" territorial i la digitilización assentada en "unitat i estabilitat perquè l'economia funcioni".





"SENSE SALUT NO HI HA ECONOMIA"

Abans, ha sol·licitat centrar esforços en "tallar radicalment" una pandèmia amb la que, com ha recordat, caldrà "conviure" fins que hi hagi una vacuna que encara no n'hi ha. "Mai hi ha hagut una disjuntiva entre economia i salut. Sense salut no hi ha economia. Crec que aquesta és una de les grans lliçons que hem de treure de la crisi", ha sentenciat Sánchez.