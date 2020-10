L'aliança entre IOB i l'Institut Oncològic Teknon els ajudarà a "consolidar el seu lideratge" a Barcelona

L'Institut Oncològic (IOB), de l'Hospital Quirónsalud Barcelona, i l'Institut Oncològic Teknon han anunciat aquest dilluns que s'han integrat en un únic institut per "consolidar el seu lideratge" en la prestació oncològica i hematològica en l'àmbit privat a Barcelona, han informat en un comunicat conjunt.













Aquesta integració dels dos centres "permetrà un creixement tant quantitatiu com qualitatiu", a l'aprofitar millor els recursos de què disposen i també centralitzar l'atenció de patologies complexes i d'alta especialització com el càncer.





La millora qualitativa, d'altra banda, està supeditada a la creació d'unitats d'alta especialització que "podran comptar amb un major nombre de pacients i optimitzar els recursos".





D'aquesta manera, el IOB --que seguirà atenent pacients en els dos centres però unificat sota un sol nom-- assistirà anualment a més de 1.600 nous pacients oncològics.





El nou institut neix també "conscient de la necessitat que el pacient sigui el centre de l'atenció sanitària", de manera que oferirà serveis més enllà del propi tractament oncològic que també redundaran, segons el comunicat, en benefici del pacient.





ALTRES SERVEIS

Un d'aquests serveis disponibles és la genètica clínica del càncer, que "ajuda d'una banda predir el risc de patir càncer i d'altra banda a ajustar el tractament" a les característiques moleculars de cada tumor.





També han destacat el suport psicològic tant per a pacients com per a familiars, teràpies complementàries com l'acupuntura i una infermera-gestora de casos que ajudi en el seguiment personalitzat de cada pacient, entre d'altres.





L'objectiu d'aquests serveis és "aconseguir augmentar la supervivència i cronificar la malaltia i fer-ho donant suport a una major qualitat de vida dels pacients", ha detallat la professional del Programa de tumors digestius Teresa Macarulla.

REFERÈNCIA A ESPANYA

El cofundador de l'IOB Josep Tabernero ha concretat que l'objectiu final d'aquesta unió és convertir-se en "un centre de referència en el tractament oncològic a Espanya", a l'aprofitar, segons el parer de Tabernero, tota l'experiència acumulada al llarg d'aquests anys en tots dos centres.





"Al comptar amb tots aquests especialistes i disposar d'un elevat nombre de pacients de forma centralitzada serà possible prendre part en assajos clínics innovadors, que serviran per al desenvolupament de noves teràpies", ha afegit Tabernero.