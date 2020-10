Com han acabat les pandèmies?

L'ésser humà sol ensopegar amb la mateixa pedra dues vegades, o tres, o les que calguin. Aquesta realitat ha quedat patent amb l'arribada del Covid-19, que ha agafat a tothom per sorpresa. No obstant això, la història de la humanitat està plena de lluites contra pandèmies, i per tant, el guió sobre com acabar amb elles ja està escrit. A continuació, un viatge al passat per a resoldre el present:









LA PESTA BUBÒNICA, LA PANDÈMIA MÉS LETAL





Els nostres avantpassats, de fa unes 60 generacions, van viure una de les pandèmies més terrorífiques que ha afrontat la humanitat: la pesta bubònica. La malaltia, causada per bacteris transmesos per puces de rates i transmesa de persona a persona a través de l'aire, va matar a centenars de milions de persones.





El símptoma més evident d'aquesta patologia són els bubons, uns bonys que apareixien a causa de la inflamació dels ganglis limfàtics. Es creu que la pandèmia es va acabar controlant amb la millora de la higiene i una estricta quarantena.





No obstant això, la humanitat no hauria pogut acabar amb la pesta sense entendre com es va produir la transmissió. "Una vegada que es té el coneixement i es comparteix, es poden prendre mesures per fer que la transmissió sigui molt més baixa", explica Steven Riley, professor de malalties infeccioses en l'Imperial College de Londres. Sense comprendre la malaltia, no s'hagués pogut eradicar.





La pesta encara segueix viva. L'últim brot reportat va tenir lloc a Mongòlia al juliol d'aquest any, de manera que qualsevol la podria tornar a contreure. No obstant això, la malaltia ja no és letal i es pot tractar amb èxit amb antibiòtics.





VIRUELA, UN VIRUS EXTERMINAT





La malaltia causada pel virus variola minor és una de les més letals conegudes pels humans. Els qui la contreien acabaven amb el cos ple de pústules plenes de líquid en tot el cos. Un 30% dels infectats acabava morint per la malaltia.





La verola es transmetia a través de gotetes provinents del nas o de la boca, a més de pel contacte amb les nafres dels infectats.





Es pot transmetre a través de gotetes del nas o boca d'una persona infectada o per mitjà de les seves nafres. La malaltia, que va matar centenars de milions de persones (300 milions només en el S.XX), es va aconseguir eradicar completament a través d'una vacuna creada pel metge britànic Edward Jenner en 1796 i l'esforç de diverses generacions, ja que es van necessitar dos segles per a declarar-la com a "extingida".





"Podria veure com el major retorn d'una inversió pública", explica el professor Riley. Avui en dia, ningú es pot contagiar de verola.





EL CÒLERA, UNA PANDÈMIA DELS PAÏSOS MENYS DESENVOLUPATS





Vuit generacions enrere els nostres avantpassats van haver d'afrontar l'arribada d'una malaltia que pot provocar diarrea, nàusees, vòmits, deshidratació i acabar amb la mort de l'afectat. Es tracta del còlera, una malaltia causada per aliments o aigua potable contaminats.





La majoria de països desenvolupats han aconseguit eliminar la malaltia gràcies a les mesures d'higiene i sanejament dels aliments. No obstant això, en molts països amb pocs ingressos segueix sent una malaltia endèmica.





Tot i haver-hi una vacuna i medicaments per tractar la malaltia, fins a 140.000 persones segueixen morint cada any en països amb baixos ingressos, segons apunta l'OMS. Es tracta llavors d'una pandèmia relacionada amb la pobresa i com a tal, només es podria eradicar aconseguint que tothom fos el primer món, una utopia inabastable.









LA GRIP ESTACIONAL, UNA AMENAÇA CONSTANT





La grip ha causat una sèrie de pandèmies al llarg de la humanitat. No obstant això, el major brot registrat va ser a principis del S.XX. Coneguda com "grip espanyola", va ser el brot més dur de grip que s'ha registrat en la història recent i va causar la mort de 50 a 100 milions de persones a tot el planeta.





Igual que s'està fent amb el Covid-19, es va aconseguir frenar la propagació de la grip espanyola a través de l'aïllament i la quarantena dels infectats. Després de dues onades entre 1918 i 1920, aquesta soca de virus es va esvair per donar pas a una versió molt menys letal que segueix circulant per tots els països.





La grip continua sent "una amenaça de pandèmia", diu el professor Riley, i tots seguim en risc de patir una altra pandèmia causada per aquests virus.





LA SIDA, VIRUS MODERN





La sida o virus d'immunodeficiència humana (VIH) va arribar a la humanitat fa tan sols quatre dècades. La majoria de gent que llegeixi aquest article haurà viscut la seva propagació al llarg de les seves vides. Segons l'OMS, es tracta d'una "epidèmia global", i fins ara ha matat 32 milions de persones a tot el món.





Segons el professor Riley, el VIH és "la pitjor versió d'un virus" a causa del temps en què un infectat triga a desenvolupar els seus símptomes. Un portador pot passar molt de temps sense tenir ni un sol senyal d'estar infectat, el que facilita la propagació de la malaltia.





El VIH s'ha aconseguit frenar a força d'educació, l'avanç en les tècniques de diagnòstic i l'aparició dels antiretrovirals. No obstant això, en 2019 van morir 690.000 persones a causa de virus, de manera que la humanitat encara està lluny de poder dir que ha aconseguit eradicar-lo.





No existeix cura per a la sida, encara que qualsevol infectat que visqui en un país amb bona atenció mèdica podria sobreviure a la malaltia gràcies als antiretrovirals, podent portar una vida tan normal com algú que no tingui el virus. No obstant això, com passa amb el còlera, es tracta d'una malaltia que segueix matant a països amb baixos ingressos, on no hi ha accés a antiretrovirals i els malalts, com Freddy Mercury, segueixen morint sense que ningú pugui ajudar-los.