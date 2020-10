El Constitucional estudia si suspèn cautelarment la inhabilitació de Quim Torra

El Tribunal Constitucional (TC) es reuneix en ple el dia 6 d'octubre a partir de les 12.00 del migdia per estudiar si suspèn cautelarment la inhabilitació com a president de la Generalitat de Catalunya de Quim Torra, tal com ha sol·licitat la seva defensa, després d'executar- la sentència dictada contra ell pel Suprem.













La defensa del ja expresident de la Generalitat Quim Torra, que exerceix l'advocat Gonzalo Boye, ha presentat recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional contra la sentència que el condemna a un any i mig d'inhabilitació per un delicte de desobediència i sol·licita com a mesura cautelar que se suspengui la inhabilitació per evitar un "dany irreparable".





El Suprem va confirmar el passat 28 de setembre la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ratificant que va desobeir de forma "contumaç i obstinada" a la Junta Electoral Central (JEC), que li va ordenar retirar símbols independentistes durant el període electoral de les eleccions de el 28 d'abril de el 2019.





Boye invoca l'especial transcendència constitucional de el recurs d'empara ja que la sentència suposa el cessament de qui té la més alta representació de la Generalitat i dirigeix l'acció de Govern, i que comporta així mateix "el cessament de tot el seu Govern".





En el seu recurs, que s'estén al llarg de gairebé 500 pàgines, Boye critica la condemna, que considera un frau constitucional, en les seves paraules, per "no només de corregir l'acció política de el president de la Generalitat, sinó amb l'objectiu clar d'enderrocar el Govern per raó de les manifestacions polítiques del seu president en exercici legítim de el dret a la llibertat d'expressió ".