Colau tornarà a plantar al Rei, aquest cop en el lliurament de premis del BNEW

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que no participarà en actes protocol·laris amb el rei Felip VI en la seva visita a la ciutat el divendres per presidir el lliurament de premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW), encara que sí que acudirà a la cita empresarial.









En declaracions als mitjans de comunicació, Colau ha explicat que acudirà aquest dimarts a la inauguració, però ha dit que no participarà en els actes protocol·laris amb el Rei de divendres. "En els últims mesos hem conegut fets molt greus que afecten a la Monarquia ", ha dit per justificar la seva decisió.





"Hem vist com la Casa Reial, de facto, reconeixia que hi ha hagut males praxis que apunten a corrupció ia pastar una fortuna de forma poc lícita, amb comptes a l'estranger i altres opacitats", ha afegit.





Pel que fa a el rei emèrit Joan Carles I, Colau ha afirmat que "es troba fugat en una dictadura, el que no és normal en democràcia", i ha considerat que la Casa Reial no ha donat les explicacions que deuria a la ciutadania.





En canvi, l'alcaldessa ha qualificat de "molt bona notícia" que el president de Govern central, Pedro Sánchez, vingui a la ciutat amb motiu de la cloenda de l'BNEW, un nou congrés que arriba en el millor moment possible, segons ella.





El vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest mateix dilluns que ell no assistirà divendres a l'acte.