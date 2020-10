ERC arxiva l'expedient d'Alfred Bosch pel cas de presumpte assetjament sexual del seu cap de gabinet

ERC ha arxivat l'expedient que va obrir a l'exconseller Alfred Bosch per la seva actuació davant els casos de presumpte assetjament protagonitzats per la seva excap de gabinet, Carles Garcias, després de constatar que "va assumir motu propi les màximes responsabilitats polítiques" al dimitir com a conseller.









Així consta en les resolucions aprovades per unanimitat en l'Executiva Nacional d'ERC a proposta de la Comissió de Garanties, ha informat ERC en un comunicat.





Segons la instrucció de l'expedient, Bosch va dimitir "de manera immediata tant dels càrrecs públics com orgànics quan el cas va transcendir", i va cessar a Garcias al gener després de tenir coneixement dels fets.





Es descarta, així, que l'exconseller actués amb negligència a l'abordar el cas: "El senyor Bosch va actuar guiat pel principi de prudència, i ha quedat provat que va recollir indicis per poder actuar si es corresponia".





ERC també destaca que Bosch ha iniciat "voluntàriament i per iniciativa pròpia" una formació en igualtat de gènere i no discriminació, i compta amb el suport de el partit i d'entitats feministes.





El partit també ha instruït un expedient sobre els casos de presumpte assetjament dels que es va acusar Garcias, que són constitutius "d'una falta greu i suposen l'expulsió de el partit".