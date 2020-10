Un estudi revela que els refredats comuns podrien donar immunitat contra el COVID-19 per a tota la vida

Els refredats estacionals no són divertits, però noves investigacions suggereixen que els refredats que s'han superat en el passat poden proporcionar alguna protecció contra el COVID-19. L'estudi, l'autor és un expert en malalties infeccioses del Centre Mèdic de la Universitat de Rochester (Estats Units), també suggereix que la immunitat del COVID-19 és probable que duri molt de temps, fins i tot tota la vida.













L'estudi, publicat a la revista 'mBio', és el primer a mostrar que el virus causant de COVID-19, SARS-CoV-2, indueix a les cèl·lules B de memòria, cèl·lules immunes de llarga vida que detecten patògens, creen anticossos per destruir-los i els recorden per al futur. La propera vegada que el patogen intenti entrar al cos, aquestes cèl·lules B de memòria poden entrar en acció encara més ràpid per eliminar la infecció abans que comenci.





Atès que les cèl·lules B de memòria poden sobreviure durant dècades, podrien protegir els supervivents de COVID-19 d'infeccions posteriors durant molt de temps, però les investigacions posteriors hauran de confirmar-ho.





L'estudi també és el primer a informar sobre la reactivitat creuada de les cèl·lules B de memòria, el que significa que les cèl·lules B que un cop van atacar als coronavirus causants del fred semblaven reconèixer també la SARS-CoV-2. Els autors de l'estudi creuen que això podria significar que qualsevol que hagi estat infectat per un coronavirus comú -que és gairebé tothom- podria tenir algun grau d'immunitat preexistent al COVID-19.





"Quan observem les mostres de sang de les persones que s'estaven recuperant de COVID-19, semblava que molts d'ells tenien un conjunt preexistent de cèl·lules B de memòria que podien reconèixer la SARS-CoV-2 i produir ràpidament anticossos que podien atacar-lo" , explica l'autor principal de l'estudi, Mark Sangster.





Les troballes es basen en una comparació de mostres de sang de 26 persones que es recuperaven de COVID-19 de lleu a moderat i 21 donants sans les mostres es van recollir fa sis a deu anys, molt abans que poguessin haver estat exposats a COVID- 19. A partir d'aquestes mostres, els autors de l'estudi van mesurar els nivells de cèl·lules B de memòria i anticossos que es dirigeixen a parts específiques de la proteïna Spike, que existeix en tots els coronavirus i és crucial per ajudar els virus a infectar les cèl·lules.





La proteïna de Spike es veu i actua una mica diferent en cada coronavirus, però un dels seus components, la subunitat S2, es manté pràcticament igual en tots els virus. Les cèl·lules de memòria B no poden diferenciar entre les subunitats S2 dels diferents coronavirus, i ataquen indiscriminadament. Aºl menys, l'estudi va trobar que això era cert per als betacoronavirus, un subclasse que inclou dos virus causants de refredats, així com la SARS, MERS i SARS-CoV-2.





El que aquest estudi no mostra és el nivell de protecció proporcionat per les cèl·lules B de memòria reactiva creuada i com impacta en els resultats dels pacients. "Això és el següent. Ara hem de veure si tenir aquest conjunt de cèl·lules B de memòria preexistents es correlaciona amb símptomes més lleus i un curs de la malaltia més curt - o si ajuda a augmentar l'eficàcia de les vacunes COVID-19", postil·la un altre dels autors, David Topham.