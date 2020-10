L'OMS creu que el 10% de la població mundial ja ha tingut coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que aproximadament el 10% de la població mundial pot haver estat infectada per la covid-19, un percentatge molt més gran dels 35 milions que haurien estat reportats has de moment.









"Estimem que aproximadament el 10% de la població mundial pot haver estat infectada per aquest virus", ha assenyalat aquest dilluns el cap d'operacions d'emergència de l'OMS, Mike Ryan, a la junta executiva de l'agència de l'ONU a Ginebra , on s'està celebrant una reunió especial sobre les activitats de l'OMS des de gener de 2020 en resposta a la pandèmia.





Ryan, que ha aclarit que la infecció s'observa de diferent manera depenent si s'està donant en una zona rural o urbana, ha assenyalat que "la pandèmia seguirà evolucionant", però ara "també sabem que tenim les eines que funcionen per suprimir la transmissió i salvar vides ".





Segons la seva opinió, el futur depèn de les accions col·lectives i de com es facin servir les eines. "L'OMS va establir tres objectius molt simples al començament d'aquesta pandèmia per reduir la transmissió de virus per protegir els vulnerables i salvar vides", ha recordat.





"Tots els nostres esforços col·lectius durant els últims nou mesos i el coneixement que hem adquirit sobre aquest virus mostren que col·lectivament estem en una posició molt més forta ara per aconseguir-los", ha afegit.





Mentrestant, durant el seu discurs inicial, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentat les pèrdues per aquest virus que sumen ja més d'un milió de víctimes. "Els números poden cegar-nos a la realitat que cada vida perduda és d'algú que va estimar i va ser estimat per altres: la mare, el pare, la germana d'algú, el germà, la filla o el fill d'algú. Ells són la raó per la qual som aquí ", ha afirmat.





"Encara que tots els països s'han vist afectats per la Covid- 19, hem de recordar que aquesta és una pandèmia desigual. 10 països representen el 70% de tots els casos i morts reportats, i sol 3 països representen la meitat", ha afegit, a el temps que ha destacat que la necessitat que en tots els països s'estableixi un lideratge fort, estratègies clares i integrals i comunicació constant per aconseguir una ofrena compromesa, empoderada i preparada.