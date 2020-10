L'OMS creu que el camí per derrotar el virus és "correcte" però demana anar "més ràpid"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha assegurat que el món estigui en el camí "correcte" per derrotar el coronavirus, si bé ha destacat la necessitat d'anar "més ràpid i més lluny" i de respondre "junts" a la pandèmia.









"No estem en el camí equivocat, estem en el camí correcte, però només podem enfrontar-nos al virus treballant junts en solidaritat i amb un enfocament d'una sola salut que abordi els vincles entre la salut humana, animal i planetària", ha dit Tedros a la junta executiva de l'agència de l'ONU a Ginebra, on s'està celebrant una reunió especial sobre les activitats de l'OMS des de gener de 2020 en resposta a la pandèmia.





En aquest sentit, Tedros, que ha avisat que 10 països representen el 70 per cent de tots els casos i morts reportats, i sols tres representen la meitat, ha subratllat la importància que els estats augmentin la inversió en sanitat.





"A l'igual que molts països inverteixen molt en la seva capacitat militar en cas de conflicte, també han d'invertir en capacitats sòlides de salut pública per preparar-se, prevenir, detectar i respondre ràpidament als brots quan ocorren", ha postil·lat.





Així mateix, i després de recordar les principals iniciatives impulsades per l'OMS des que el passat 30 de gener es va declarés al coronavirus com una emergència de salut pública d'importància internacional, Tedros ha avisat que el món segueix necessitant que hi hagi una responsabilitat "mútua" per una vigilància, preparació i resposta "ràpida i efectiva".





"La pandèmia ha demostrat que cap estat sobirà per si sol pot contenir patògens altament infecciosos. El món necessita un sistema de revisió per parells robust i responsabilitat mútua per a una vigilància, preparació i resposta ràpides i efectives", ha tancat.