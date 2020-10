Els jutges espanyols han processat a 40 persones per delictes de corrupció en el segon trimestre de 2020

Els jutges espanyols van dictar ordre de processament per delictes de corrupció contra un total de 37 persones durant el segon trimestre de 2020, tot i que només s'han emès vuit sentències, de les quals set van ser condemnatòries.









Segons el repositori difós aquest dimarts pel Consell General de Poder Judicial (CGPJ), en els mesos d'abril, maig i juny van concloure 11 procediments referits a delictes de corrupció en què es va dictar interlocutòria d'obertura de judici oral o de processament contra 37 persones físiques i dues jurídiques.





En aquest mateix període, es van dictar 08:00 sentències per delictes de corrupció --set condemnatòries i una absolutòria--, tot i que cal matisar que d'aquestes 39 persones processades no totes han estat jutjades ja.





El repositori sobre delictes de corrupció, que va ser presentat el 12 de gener de 2017 i que es pot consultar a www.poderjudicial.es, "permet a la ciutadania conèixer l'acció de la justícia en el marc global de la lluita contra la corrupció a través dels seus principals indicadors ", que s'actualitzen de forma trimestral.





El CGPJ ha explicat que es refereix només a la crida corrupció pública, "entenent que és aquesta la que més alts índexs de preocupació causa en la ciutadania" Així, es tracta de casos on les persones implicades són funcionaris, governants i polítics en l'exercici dels seus càrrecs hi ha afectació de diners públics, abastant així tant la corrupció administrativa com la corrupció política.





Els fets corresponen als delictes de suborn, malversació, tràfic d'influències, prevaricació urbanística i administrativa, infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i abusos en l'exercici de la seva funció i corrupció en les transaccions comercials internacionals.