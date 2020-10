El preu de l'habitatge a Catalunya cau un 1,9% el tercer trimestre, segons Fotocasa

El preu de l'habitatge de segona mà a Catalunya ha experimentat en el tercer trimestre del 2020 una caiguda de l'1,9% respecte al trimestre anterior i del 0,6% a nivell interanual, situant el preu mitjà en 2.423 euros el metre quadrat, segons dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa.es.









En un comunicat aquest dimarts, el portal immobiliari ha constatat que el preu de l'habitatge de segona mà ha disminuït a les quatre províncies i en sis de cada deu municipis analitzats.





La directora de comunicació de Fotocasa.es, Anaïs López, ha explicat que durant els primers mesos de pandèmia es va veure com els propietaris dels habitatges en venda no estaven baixant preus a causa del coronavirus i que les baixades de preus era una tendència natural esperada per 2020.





"Al mes de setembre sembla que la pandèmia comença a tenir més incidència en els preus i es comencen a veure caigudes més generalitzades i una mica més voluminoses. De fet, aquest tercer trimestre trenca amb la tendència alcista de preus que s'havia vist durant els últims tres anys ", ha afegit.





DESCENSOS A 2021

López ha assenyalat que preveu que durant els últims mesos de 2020 hi haurà descensos en línia amb els mesos passats i fins i tot hi haurà descensos "una mica més acusats", entre un -3% i un -5% a nivell d'Espanya.





No obstant, ha afegit que molts propietaris d'habitatge encara es resistiran a baixar preus, de manera que "és possible" que els descensos més acusats arribin a partir de 2021.





Per províncies, aquest tercer trimestre els descensos trimestrals van des del -1,3% de Barcelona i el -1,6% de Lleida fins al -2,1% de Tarragona i Girona.





A les capitals de província catalanes, els descensos trimestrals són d'un -3,2% a Lleida, un -2,7% a Girona, un -1,7% a Barcelona i un -1,3% a Tarragona.

COMUNITATS

A les comunitats autònomes aquest tercer trimestre de 2020 es presenta amb 14 caigudes mensuals, 13 trimestrals-set descensos interanuals, i les de major descens trimestral són Castella-la Manxa (-3,8%), Aragó (-3,7%) , Castella i Lleó (-2,6%), la Rioja (-2,2%) i Catalunya (-1,9%).





També s'han registrat descensos Andalusia (-1,3%), Regió de Múrcia (-1,3%), Galícia (-1,3%), Astúries (-1%), Extremadura (-0,9%), Canàries (-0,8%), Comunitat Valenciana (-0,7%) i Navarra (-0,03%).





No obstant això, els preus mitjans dels habitatges a País Basc (1,5%), Balears (1,1%), Cantàbria (1%) i Madrid (0,2%) són més alts al setembre que fa tres mesos.





Pel que fa a el rànquing de preus per comunitats, Madrid, que ocupa el primer lloc, és l'única que supera la barrera dels 3.000 euros el metre quadrat --uns 3.056 euros--, i li segueixen el País Basc (2.881 euros), Balears (2.794 euros) i Catalunya (2.423 euros).





D'altra banda, els preus de l'habitatge per metre quadrat en 13 comunitats autònomes no superen els 2.000 euros: Canàries (1.761 euros), Cantàbria (1.734 euros), Navarra (1.721 euros), Andalusia (1.628 euros), Astúries (1.566 euros ), Galícia (1.554 euros), Aragó (1.518 euros), Comunitat Valenciana (1.408 euros), Castella i Lleó (1.402 euros), la Rioja (1.387 euros), Regió de Múrcia (1.152 euros), Extremadura (1.105 euros) i Castella-la Manxa (1.096 euros).