Núria Marín respecta la decisió de Aragonès i Colau, però diu que ella "sí assistiria" a la visita del Rei

La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha mostrat "respecte" per la decisió del vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de no participar en la visita del Rei Felip VI el divendres en el lliurament de premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW), però ha assegurat que ella "sí hi assistiria".









En una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4, ha afirmat que el Rei no va assistir a la presa de possessió dels despatxos de jutges a Barcelona com a "mesura de precaució", però ha celebrat que ara es visita la ciutat amb normalitat, en les seves paraules .





Marín, que ha explicat que no podrà assistir a la visita del Rei perquè té un ple extraordinari a l'Hospitalet, ha sostingut que el monarca ha de poder viatjar i fer presència en qualsevol acte a Catalunya, i ha recordat que no és la primera vegada que les dues institucions --Govern i Ajuntament de Barcelona-- rebutgen anar a actes amb presència de Felip VI.





"És un gest que fa un lleig a la monarquia. Jo el respecte perquè aquests temes són sensibles, però si jo estigués en el seu lloc, si assistiria", ha tancat Marín, que ha dit que les raons de no anar les han d'explicar ells i que desconeix si es tracta d'una estratègia electoral.

SALVADOR ILLA I MIQUEL ICETA

Sobre els comicis a Catalunya, la presidenta de la Diputació ha cridat els votants no independentistes a acudir a les urnes i ha donat el seu suport al primer secretari de PSC, Miquel Iceta: "Necessitem persones com ell, que posin en el centre a tots els catalans ".





Ha descartat que la seva formació s'hagi plantejat presentar com a candidat a la Generalitat al ministre de Sanitat, Salvador Illa, de qui ha dit que "ho està fent de 10" i ara és una peça clau en el Govern, encara que ha apuntat que això no vol dir que tota la vida hagi de ser ministre, en les seves paraules.





"No hi ha aquest dubte de si Iceta serà candidat o no. Internament no s'ha plantejat aquesta qüestió. Hi havia més debat en els mitjans que en l'organització", ha subratllat Marín, que ha insistit que Iceta és una persona preparada per ser president de la Generalitat.

pactes postelectorals

Sobre un possible acord tripartit entre PSC, ERC i comuns després de les eleccions, Marín ha dit que els republicans ja ho han rebutjat, però ella prefereix esperar a veure què diu la ciutadania: "descartar al 100% es em fa complicat a hores d'ara amb tants canvis ".





No obstant això, veu "molt difícil" un pacte dels socialistes amb PP i Cs per presentar-se junts a les eleccions, i ha subratllat que es tracta un escenari complex en el qual s'ha d'explicar a la ciutadania el que s'ha de fer tenint en compte que no hi haurà majories absolutes.





Marín ha retret les paraules de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, que va lamentar que durant el seu mandat hagués pactes locals de partits independentistes amb el PSC, i ha recordat que ella és presidenta de la Diputació de Barcelona gràcies a un pacte amb JxCat.





"Aquest comentari penso que no és coherent. He ajudat i ell ho sap", ha criticat Marín, que ha defensat que la Diputació i el seu ajuntament han col·laborat en moments difícils durant la pandèmia.

PRESOS INDEPENDENTISTES

Sobre l'indult als presos independentistes, ha assegurat que "hi ha un procés, que ha de ser d'acord amb les lleis i condicions establertes" i ha demanat esperar.





"Si haguéssim governat a Madrid aquestes coses no haurien arribat aquí, probablement ells no estarien a la presó perquè hauríem tingut mecanismes de comunicació", ha afegit Marín, que ha subratllat que el diàleg ha d'estar sempre present.





Ha sostingut que ara els independentistes estan centrats en les eleccions, de manera que veu difícil que hi hagi diàleg: "Probablement no és el moment, serà després de les eleccions", ha augurat.