Els exalcaldes de Barcelona aposten al BNEW per invertir en educació i innovació per sortir de la crisi

Els exalcaldes de Barcelona Narcís Serra, Joan Clos, Jordi Hereu i Xavier Trias han apostat per la inversió en ensenyament i la innovació com les claus per a la sortida de la crisi pel coronavirus.









Ho han fet en el marc de la Barcelona New Economy Week (BNEW), en la sessió 'Barcelona, una ciutat resilient' moderada pel delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro.





Serra ha alertat que no hi ha solucions màgiques, però ha apostat per "seguir col·locant Barcelona com una plataforma de serveis a nivell global", mentre que Clos ha recomanat encarar projectes com el Corredor Mediterrani i la L9 amb consensos polítics.





Hereu ha dit que "el més important és pensar en les bases d'un futur a mitjà i llarg termini", amb una aposta pel capital humà i els sectors amb més fortalesa, i Trias ha afirmat que és el moment del diàleg en sanitat, habitatge, mobilitat i noves tecnologies.





COMPETÈNCIA AMB MADRID

En relació a el projecte de la regió metropolitana, més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona, els exalcaldes han coincidit que es tracta d'una eina útil, encara que Clos ha apostat per "explorar la seva capacitat fiscal" i incloure als municipis de Vallès perquè sigui més competitiva.





No obstant això, el mateix Clos ha alertat que la governança supramunicipal serà més complicada com més complexes siguin les qüestions que afronti, tot i que creu que una àrea metropolitana forta podria "competir" amb Madrid.





Al seu torn, Trias ha replicat que ha estat un error molt típic de Barcelona centrar-se en la competència amb Madrid: "El més lògic és pensar què serem nosaltres i quina és la nostra aposta", ha defensat.





"L'única manera amb la qual Barcelona ha fet un salt cap endavant ha estat amb projectes urbanístics potents com els Jocs Olímpics o el Fòrum de les Cultures. Això ha de canviar. Si no ho fem, entrem en la gran equivocació de fixar-nos en el centralisme ", ha afegit Trias.





CAPTAR L'ATENCIÓ D'EUROPA

Serra ha assegurat que "l a falta de neutralitat de l'administració central en les seves inversions ha perjudicat seriosament a Barcelona enfront de Madrid", i Hereu ha convingut en que l'única manera de superar aquesta situació és fer propostes.





"L'idoni seria que hi hagués una visió d'una Espanya multipolar. Però mentre això no passa, a Barcelona li toca fer propostes que captin l'interès d'Europa. Això ens posarà davant de l'espill", ha assenyalat Hereu.





Entre les proposta d'Hereu, ha destacat la de reconquistar el centre de la ciutat, afectat per la pèrdua de turistes per la crisi de la Covid-19: "Hem de recuperar el centre, omplir-lo de veïns i noves centralitats, amb activitat econòmica i talent" , ha conclòs.