Arrenca BNEW, la primera gran cita per a la recuperació econòmica global

Barcelona New Economy Week, esdeveniment híbrid i 100% professional organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), comença aquest dimarts de manera simultània a Estació de França, Casa SEAT i el Movistar Centre de Barcelona. D'aquesta manera es donarà inici als

quatre dies d'esdeveniment amb l'objectiu d'impulsar la recuperació econòmica i posicionar Barcelona com a capital de la nova economia. Fins divendres que ve es generaran 160 hores de contingut que es podran presencialment per patrocinadors i convidats, respectant totes les mesures de seguretat sanitària, i en línia (en directe o en diferit) pels 9.000 participants d'arreu de món.









PRESÈNCIA INSTITUCIONAL EN L'ACTE D'INAUGURACIÓ





La inauguració de la setmana de la nova economia tindrà lloc aquest dimarts a les 10.30 h. a l'Estació de França de Barcelona, on s'ubicaran els tres platós en els quals tindran lloc el BNEW Logistics, BNEW Real Estate i BNEW Ecommerce. L'acte, que tindrà lloc al plató deL BNEW Real Estate, estarà presidit per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que estarà acompanyada per la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, a més del delegat especial de l'Estat al Consorci de la zona Franca de Barcelona, Pere Navarro; i la directora general de l'entitat, Blanca Sorigué. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Barcelona mostra el seu suport a un esdeveniment que la situarà com un referent tant de l'emprenedoria i la indústria 4.0 com de la cultura mediterrània.





Destaca també la presència institucional en el lliurament de premis a Millor Innovació, que es durà a terme el divendres 9 d'octubre a les 11.30h i serà presidida pel rei Felip VI i el president de Govern central, Pedro Sánchez, al BNEW Logistics. Es corrobora així l'important paper que juga l'esdeveniment per a l'economia global però també per a la imatge de país a tot el món.





BARCELONA, UNA CIUTAT RESILIENT





El BNEW Real Estate s'iniciarà aquest dimarts amb un panell que moderarà el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, i reunirà a quatre exalcaldes de Barcelona com són Joan Clos, actualment professor de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI); Jordi Hereu, acabat de nomenar president d'Hispasat; Xavier Trias, i Narcís Serra, president de l'IBEI.





L'objectiu del debat que es desenvoluparà sota el nom "Barcelona, una ciutat resilient" serà analitzar la capacitat d'adaptació de la ciutat comtal enfront de la situació actual i explorar els reptes i oportunitats que es presentaran en l'etapa post-covid en relació a l' sector immobiliari.





SESSIONS DESTACADES





L'esdeveniment aglutina els sectors de logística, real estate, ecommerce, indústria digital i zones econòmiques, tots ells clau per al desenvolupament de la nova economia.





Entre les sessions que tindran lloc el primer dia de l'esdeveniment també destaca la de "Cadenes de subministrament del futur: visió 2030" del BNEW Logistics; la de "Hibridació de mercats minoristes i mercats mundials i perspectives mundials" del BNEW Ecommerce; la de "Tecnologia, talent i Intraemprendimiento: la reinvenció de l'empresa" del BNEW Digital Industry; o la de "Reptes per a l'atracció d'inversions sostenibles per a Espanya" de l'BNEW Economic Zones.





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha creat el BNEW amb el convenciment de dur a terme un esdeveniment que permeti treballar de forma conjunta en la reactivació de l'economia. Per això, l'entitat ha decidit mantenir obert el registre fins a l'últim dia de l'esdeveniment, el 9 d'octubre, i oferir el codi "BNEWFREE" perquè companyies i professionals puguin registrar-se sense cost en el següent enllaç .