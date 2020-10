Les discoteques podran obrir les portes, però no es podrà ballar

Les discoteques, sales de concert i altres locals d'oci nocturn a Catalunya -tancades des del 24 de juliol- podran reobrir les portes a partir del pròxim dimecres, 7 d'octubre, però "sense ball" i amb l'activitat limitada fins a les tres de la matinada i l'entrada de nous clients fins a les dues.









Així ho han anunciat el Secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, el Coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, i el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.





El pla de flexibilització presentat aquest dimarts estipula que l'obertura s'autoritzarà "per a desenvolupar activitats que comportin nivells de contacte i interacció social de risc baix", amb persones assegudes o poc moviment, i amb la pista de ball ocupada amb cadires i taules, o només cadires.





Delgado ha explicat que, en cas que hi hagi restriccions horàries addicionals, aquestes prevaldran sobre la nova norma, i ha posat com a exemple el consum en barra, que estarà permès o prohibit, com en els bars, segons la situació epidemiològica del lloc.





A més, ha afegit que les discoteques i sales de concerts tindran les mateixes limitacions que bars i restaurants respecte a la separació d'1,5 metres entre els clients, a l'aforament --del 50%--, a l'obligatorietat de màscares --excepte per a beure-- i al màxim persones per taula: sis.





TRAÇABILITAT I CONTROL

Mendioroz ha explicat que la mesura busca potenciar un entorn "més controlat i que permeti més traçabilitat" en l'oci nocturn, en contraposició a les festes illegals i amb menor protecció sanitària que s'estaven donant amb les discoteques tancades.





"Si tanquem l'oci nocturn, aquest es trasllada a altres llocs que tenen més risc, com a domicilis particulars o festes sense màscareta", ha reflexionat el Coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19, que ha assegurat que el control en els locals facilitarà la cerca de contactes.





En aquest sentit, el subdirector de Protecció Civil ha explicat que els locals tindran l'obligació de portar un registre dels clients, que podrà ser requerit per les autoritats, a més d'un "règim d'inspeccions i control que ja s'exercia ordinàriament, i ara s'ampliarà".





Delgado ha afegit que el fet que les discoteques i sales de concerts acostumin a tenir treballadors específics per al control d'entrades i sortides, com a porters i vigilants de seguretat, "dona garanties que aquest control es farà".





"Al final hem fet un balanç del qual es pot perdre amb la mesura i el que es pot guanyar, i creiem que es pot guanyar més, ja que evitarem trobades illegals i sense màscareta", ha resumit Argimon, que ha assegurat que la situació actual, a diferència de l'estiu, permet obrir les sales.





EL SECTOR REBUTJA LA PROPOSTA

Per part seva, els representants del gremi de discoteques de Barcelona i província han rebutjat la proposta de la Generalitat per a la reobertura dels locals d'oci nocturn i mantenen l'acampada en la plaça Sant Jaume de Barcelona.





"És una altra maniobra de la Generalitat per a callar-nos, després que el propi conseller d'Economia admetés que no hi havia diners per al pla del rescat. Amb aquestes condicions les discoteques i grans sales és impossible que puguin fer front als elevats costos que han d'assumir", han criticat.





Per això, exigeixen que els deixin obrir en el seu horari i segons marca la seva llicència, amb totes les mesures higienicosanitàries que el propi sector va elaborar juntament amb el Ministeri de Sanitat i l'Institut de Qualitat Turística (Icte).





"Insistim, això no és un intercanvi de cromos. Si no hi ha diners i no ens permeten exercir la nostra activitat com a discoteques i sales de festa, que impliquen un horari més ampli, ens estan abocant a la ruïna", han afegit.





També han anunciat el manteniment de l'acampada que va començar el dilluns, durant tota aquesta nit, per a denunciar que els locals d'oci, sales de concerts, discoteques i bars especials no poden treballar amb restriccions a l'ambientació musical.









Sobre l'horari, reivindiquen poder ampliar fins a, com a mínim, les quatre de la matinada, perquè permeti contactar amb el transport públic i l'obertura del metre i, al seu torn, neutralitzar "la competència deslleial" que suposen els bingos en aquests moments.