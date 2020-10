Un grup de científics alerta que la Covid-19 es transmet per via aèria molt més fàcil del que diu l'OMS

Un equip de científics de la Universitat de Califòrnia San Diego ha assegurat que el risc de contagi de la Covid-19 per via aèria és molt més gran del que es pensava fins ara, pel que ha instat a l'OMS a què llanci noves recomanacions per evitar els contagis.









Segons les seves investigacions, la transmissió de virus no es produeix en major mesura per les gotes de saliva o dels esternuts, que provoquen que aquestes gotes surtin amb força i 'impactin' amb una altra persona a la qual poden contagiar.





El resultat de les proves realitzades per aquest equip de científics ha revelat que en realitat la transmissió de virus es produeix d'una forma molt més perillosa. El virus es contagia per mitjà de gotes molt més petites, similars a les que produeix un aerosol, que romanen en l'aire més temps del que es creia fins ara. Això fa que el contagi es produza per la inhalació d'aquestes gotes que es troben en suspensió en l'aire molt més temps.





La diferència principal és que en el cas de les gotes, en la majoria dels casos es transmeten per impacte, és a dir, quan una persona tus o esternuda emet aquestes anomenades gotícules que impacten contra l'altra persona i pot infectar-la. No obstant això, si no arriben a impactar, el contagi és gairebé impossible. Per això una de les recomanacions és la de romandre a una distància de seguretat.





En el cas de la transmissió per l'efecte aerosol, les partícules són molt més petites, de manera que romanen en suspensió en l'aire durant molt més temps. Això provoca que la persones que travessin la zona en la qual es troben aquestes minúscules partícules les poden inhalar i resultar contagiades.





Aquesta és una gran diferència respecte al que es creia fins ara, de manera que els investigadors consideren que les recomanacions de l'OMS han quedat obsoletes i haurien de llançar una nova alerta amb noves recomanacions.





VENTILACIÓ

La principal recomanació que segons aquests científics s'hauria de fer és la necessitat de ventilar adequadament els espais tancats i la de portar mascareta permanentment en qualsevol lloc. Això evitaria que a l'exhalar s'emetin partícules a l'aire i impediria que es inhalessin aquestes partícules, per la qual cosa es reduiria dràsticament el risc de contagi.





Els resultats d'aquesta investigació han estat publicats en una carta a la revista Science, en què els científics responsables de l'estudi aconsellen una correcta ventilació dels espais tancats i que, sempre que es pugui, es portin les activitats a l'aire lliure.





Els experts resum quin és el millor escenari per contagiar-se: un lloc tancat, amb mala ventilació, amb molta gent, que alguns porten mal posada la mascareta, que les persones parlin molt, cridin o cantin. Entre aquests escenaris situen als clubs nocturns o les aules dels col·legis.