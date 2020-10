Els espanyols suspenen al Govern central en la gestió de la Covid-19

Els espanyols suspenen a Govern central en la gestió de la Covid-19, segons una investigació de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) en col·laboració amb la City University of New York Graduate School of Public Health (CUNY SPH) i altres institucions internacionals, on ciutadans de 19 països han valorat les actuacions dels seus respectius governs per al control de la pandèmia.









Els resultats, que han estat publicats a la revista científica 'Plos One', situen Espanya a la cua amb una nota mitjana de 44,68 sobre 100, ocupant el lloc quinzè. Molt per sobre, i gairebé arribant a l'excel·lent, encapçala la llista Xina, els ciutadans dóna el seu Govern una nota de 80,48, se segueix Corea del Sud (74,54), Sud-àfrica (64,62), Índia (63,88 ), Alemanya (61,32), Canadà (61,00), Singapur (57,55), Itàlia (51,71) i Estats Units (50,57).





Encapçalant la llista dels països suspès per la seva gestió, es troba França (49,2) que frega l'aprovat, seguit de Rússia (48,85), Regne Unit (48,66), Mèxic (46,48), Nigèria ( 46,32), Espanya (44,68), Suècia (42,07), Polònia (41,28), el Brasil (36,35) i, amb el pitjor resultat, Equador (35,76).





MESURES COMUNS

La resposta enfront de la pandèmia de la Covid-19 ha variat considerablement entre països. Tot i que la majoria de governs han imposat una sèrie de mesures comuns, incloent restriccions de mobilitat, tancament de negocis, llocs de culte o escoles, i confinaments, ho han fet de manera i en temps diferents. Un element clau per determinar el curs d'una pandèmia és el grau de compliment d'aquestes mesures per part de la població, i això depèn alhora de diversos factors, com la confiança en el govern i la claredat de la informació proporcionada per les autoritats .





A Espanya l'activitat millor valorada va ser la relativa a la cooperació de govern amb altres països i organismes internacionals com l'OMS (amb una puntuació mitjana de 3,46 sobre 5), mentre que el pitjor qualificat va ser el d'accés a proves diagnòstiques Covid- 19 gratuïtes i fiables en cas de tenir símptomes (2,09 sobre 5).





En tots els països, les qüestions relatives a la protecció i assistència a grups vulnerables ia l'ajuda per cobrir necessitats bàsiques d'ingressos, menjar i abric van obtenir una puntuació molt per sota de la mitjana, la qual cosa subratlla la necessitat d'atendre de manera particular a la població més vulnerable. L'atenció a la salut mental va ser l'assumpte amb la pitjor nota mitjana entre països.





Aquestes dades es desprenen de l'anàlisi dels primers resultats obtinguts de les respostes de 13.400 participants (748 enquestats a Espanya), mitjançant el qüestionari Covid-Score, una eina per avaluar la percepció pública de la resposta a la pandèmia, que pretén ajudar els responsables de salut pública ia altres prenedors de decisions a detectar i corregir errors en aspectes clau de la resposta d'un país, així com a avaluar tendències a mesura que la pandèmia evoluciona. "Aquesta eina és fàcil d'implementar i pot guiar autoritats i a la comunitat científica en el disseny de mesures per fer front a la pandèmia," assenyala Jeffrey V. Lazarus, investigador d'ISGlobal, qui va coordinar, en col·laboració amb col·legues internacionals, el desenvolupament de Covid-Score.