Un centenar d'historiadors acusen Vox d'usar "la propaganda franquista" contra Prieto i Largo Caballero

Un centenar de professors d'Història Contemporània d'universitats espanyoles i estrangeres, com el catedràtic de la London School of Economics Paul Preston, denuncien en un document de 13 punts la proposició de Vox, recolzada per PP i Cs, per retirar de la llista de carrers a Francisco Largo Caballero i Indalecio Prieto, perquè es basa en "vells i desacreditats clixés pseudohistòrics de la propaganda franquista".













Argumenten que ho fan mitjançant un judici "estrictament tècnic" sustentat "en investigacions de solvència acreditada entre la comunitat científica", després de qualificar de "penosa articulació formal" la moció de Vox, unit a la "fal·làcia de la majoria dels seus arguments i a la "nul·la documentació que s'adjunta a la iniciativa" del grup liderat per Javier Ortega Smith.





Els professors i investigadors signants estan disposats a aportar les proves documentals en la comissió que suposen que s'establirà abans que s'adopti la decisió definitiva, com va passar en el procés de resignificació de la guia de carrers madrileny abordat per l'anterior corporació municipal, en referència al Comissionat de Memòria, amb Paca Sauquillo a al front. I ho fan per plantar cara a les "maquinacions pròpies de la baixa política".





Els historiadors qüestionen que Vox presentés la seva moció emparant-se en la Resolució de Parlament Europeu de 19 de setembre de 2019, que condemna els règims totalitaris i als seus representants. Ja en el Ple va ser esmenada per PP i Cs, que van justificar la modificació de la guia de carrers en l'ordenança de retolació de vies i en la protecció de la Llei de Memòria Històrica.





Els historiadors fan un detallat repàs de les característiques dels totalitarismes. "Salta a la vista que cap d'aquestes característiques pot ser assignada a la democràcia republicana, que es va defensar amb tots els mitjans legals al seu abast de l'atac del militarisme i el feixisme", apunten.





ACUSEN VOX DE NO CONDEMNAR EXPLÍCITAMENT EL FRANQUISME

I afegeixen que els que "sí van instaurar un règim tendencialment totalitari" van ser els representants del franquisme, "que ha estat condemnat repetides vegades per l'ONU, el Consell d'Europa i el Parlament Europeu, però mai explícitament per Vox".





En aquest punt, els historiadors remarquen que "Largo Caballero pot considerar-se víctima del terrorisme ja que la Falange va tirotejar seu domicili i va estar a punt de matar una de les seves filles en un atemptat el 15 de març de 1936". Igualment es pot considerar víctima del nazisme, doncs va estar presoner en el camp de Sachsenhausen de 1943 a 1945.





LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA

L'esmena de PP i Cs, que va ser finalment aprovada, esmenta l'article 15.1 de la Llei de Memòria Històrica, que ordena a les administracions públiques "la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva , de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura ".





A més d'assenyalar per part dels historiadors que "bona part de les acusacions abocades en la iniciativa de Vox es refereixen a èpoques anteriors a la que dóna cobertura la llei", ressalten la "incongruència que tanca voler executar una damnatio memoriae sobre figures polítiques que precisament es van distingir per la seva oposició a la revolta militar, per la defensa de la legalitat en la guerra civil que aquesta va provocar, i per ser víctimes de la dictadura resultant".





LARGO CABALLERO, ACUSAT D'UN DELICTE POLÍTIC, NO PENAL

Així, destaquen que qui va ser secretari general de la UGT de 1918 a 1938, president del PSOE de 1932 a 1935, ministre de Treball de 1931 a 1933 i president de el Consell de Ministres i ministre de la Guerra de setembre de 1936 a maig de 1937, Francisco Largo Caballero, només va ser condemnat en una ocasió i ho va ser per un delicte polític, que no penal, pel consell de guerra que va dictar sentència per sedició contra els membres del comitè organitzador de la vaga general d'agost de 1917. va quedar absolt de tots els càrrecs per falta de proves.





L'escrit continua assenyalant que quan s'al·ludeix al pretès 'règim de terror impulsat a l'octubre de 1934, "Vox es cuida molt de no explicitar ni els llocs, ni les circumstàncies ni els protagonistes que van configurar aquest sistema de violència" i qüestionen que els comitès provincials revolucionaris d'Astúries tinguessin en menys de dues setmanes capacitat per a implantar-lo.





"Els que, sens dubte, van escriure un dels episodis més sagnants de la nostra recent història previs a la guerra civil", parafrasejant Vox, "van ser els militars coordinats per Franco per jugular la insurrecció obrera amb actes de brutalitat dignes d'una campanya colonial" , sostenen els historiadors, que detallen que del 12 d'octubre al 8 de desembre de 1934 van provocar la mort d'entre 855 i 1.105 civils a mans de les forces governamentals.





Apunten així mateix que les afirmacions de Largo Caballero sobre la revolució com a superació de la democràcia burgesa i com defensa preventiva contra el feixisme "no les ha datat Vox i estan tretes de el context en què es van emetre", unit al fet que són declaracions bastant similars a les pronunciades per altres líders socialistes europeus en la conjuntura d'ascens del totalitarisme nazi.





LA VICTÒRIA DEL FRONT POPULAR I EL 'OR DE MOSCOU'

"Està àmpliament demostrat per la historiografia especialitzada que el frau puntual, comès per les diverses candidatures concurrents a les eleccions de febrer de 1936, no va variar substancialment el resultat, i que els comicis van ser guanyats de forma legítima per la coalició de Front Popular", remarquen els historiadors en el punt 5 del document.





El 6 té com a protagonista el 'Or de Moscou'. "Ni Largo Caballero, ni (Joan) Negrín ni Prieto van robar les reserves del Banc d'Espanya sinó que, en acte de legítima defensa, les van emprar en l'adquisició d'armes per sostenir la resistència de la democràcia republicana contra el cop militar-monàrquic- feixista, com està demostrat documentalment des de fa més de mig segle ", apuntalen els historiadors.





Rebutgen de ple els historiadors que durant el mandat de Largo Caballero com a president de Govern es cometessin "les majors atrocitats a la zona republicana" sinó tot el contrari: "la recuperació gradual de l'autoritat de l'Estat amb l'eliminació de les milícies de vigilància en rereguarda i la canalització i limitació de la repressió política per mitjà dels tribunals populars ". El mandat més sagnant de la zona republicana va ser el del catedràtic republicà José Giral, president d'un Govern on no hi havia representació obrera, en l'estiu de 1936.





Pel que fa a l'afirmació de Vox que "l'arribada d'Indalecio Prieto a la presidència del PSOE el 1935 va suposar el començament d'una deriva revolucionària i radical, al costat de Largo Caballero com a secretari general d'UGT", els historiadors la titllen de "errònia "perquè va ser en 1933-1934 quan Prieto es va sumar a la via revolucionària dominant al PSOE" però des de l'estiu de 1935 són de sobres conegudes les seves discrepàncies amb Llarg ". Les discrepàncies es van perllongar fins més enllà de la Guerra Civil.