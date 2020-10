Aznar diu que votaria "no" a la "inoportuna" moció de censura de Vox: "No tinc cap dubte"

L'expresident de Govern José María Aznar ha assegurat que si ell fos diputat del Partit Popular votaria "no" a la moció de censura que ha presentat Vox, una "inoportuna" iniciativa que, segons la seva opinió, només servirà per "consolidar" tant a el Govern que dirigeix Pedro Sánchez com la "fragmentació" de l'espai de centredreta.









"Si el que es em pregunta és, si jo fos diputat de PP, què votaria a la moció de censura que presenta Vox, la resposta és que votaria que no. No tinc cap dubte al respecte", ha emfatitzat durant la seva participació en el fòrum Nova Economia Fòrum, NEF online.





Aznar ha indicat que li sembla una moció "absolutament inoportuna", però no perquè "no hi hagi raons" per a aquesta moció de censura contra el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem, sinó perquè està "condemnada al fracàs".





"Només va servir per a dues coses: la primera és per consolidar el procés de fragmentació en el centre-dreta a Espanya i segona, per consolidar a la coalició existent en el Govern", ha recalcat, per insistir que es tracta d'una iniciativa "molt desafortunada".





CASAT ENCARA no ha revelat si VOTARÀ "NO" O s'abstindrà





Per tot això, el president de FAES ha assegurat que si ell pogués exercir el vot al Congrés dels Diputats seria "negatiu". "La meva opinió, com no tinc vot, és negativa també", ha manifestat.





El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat fins ara que no donarà suport aquesta moció de censura però no ha concretat si el Grup Popular votarà "no" o s'abstindrà en aquesta iniciativa del partit que dirigeix Santiago Abascal.





No obstant això, aquest assumpte ha provocat debat intern en les files del PP. Fa dues setmanes, la diputada del Partit Popular i exportaveu del partit al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, va apostar per l'abstenció en aquesta moció de censura al·legant que "és l'alternativa més raonable".





La Taula de Congrés analitzarà en la seva reunió d'aquest dimarts aquesta moció de censura presentada per Vox. Aquest primer tràmit parlamentari només consisteix en la comprovació que es compleixen els requisits formals que exigeix el Reglament, com la signatura de al menys 35 diputats, però ja podria servir per calcular la data del seu debat, que podria produir-se la setmana del 20 de octubre.