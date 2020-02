Els expresidents González i Aznar, protagonistes d'un congrés sobre els reptes d'Espanya

Els expresidents del Govern central Felipe González i José María Aznar seran protagonistes, amb un debat 'cara a cara', de la sessió d'obertura de Congrés 'Repensar Espanya: una aportació des de la Societat Civil', que tindrà lloc els dies 27 i 28 de febrer al Casino de Madrid.









El Congrés ha estat organitzat per l'Associació Societat Civil Ara, SOCIA, el president, Aldo Olcese, destaca la necessitat de "reflexionar sobre el nostre país i el seu futur des de la unitat, la generositat i l'esperit col·laboratiu, més enllà de les diferències".





L'obertura i la clausura de Congrés anirà a càrrec de l'Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





En aquest esdeveniment participaran 123 ponents repartits en 19 taules i l'objectiu, segons els convocants, és que es converteixi en un fòrum de reflexió i anàlisi sobre alguns dels principals desafiaments a què s'enfronta Espanya en l'actualitat.





Segons els convocants, "la convivència i els consensos bàsics, la Democràcia, els valors i l'Estat de Dret, les polítiques d'Estat o l'enfortiment d'Espanya com a nació seran eixos essencials d'aquests debats", que comptaran amb polítics, ex ministres, juristes, autoritats, analistes i catedràtics de primer nivell, alguns dels quals han tingut un paper decisiu al llarg de la nostra història recent.





Aquest és el cas dels dos expresidents, González i Aznar, que participaran en un debat inaugural moderat pel president de el Reial Institut Elcano d'Estudis Internacionals i Estratègics, Emilio Lamo de Espinosa.





No és la primera vegada que tots dos expresidents protagonitzen un debat. Ja ho van fer al juliol de l'any passat, moderats per l'exministre de Defensa i president de digitals, Eduardo Serra, que també participarà en aquestes jornades per ser uns dels membres del Comitè Organitzador de Congrés.





Al costat d'ells, entre l'extensa llista de noms destacats cridats a reflexionar sobre el present i futur d'Espanya estaran: Antonio Garrigues, Consuelo Madrigal, Jordi Sevilla, Emilio Lamo de Espinosa, Félix Sanz Roldan Juan Costa, Victoria Prego, Gabriel Albiac, Trinidad Jiménez, Luis Conde, Rosa Díez, Victoria Ortega, Nicolas Redondo Terreros, Teresa Freixas, Manuel Pimentel i Inocencio Arias.





També comptaran amb: Francisco Vázquez, Carlos Andradas, Ángel Simón, Eduardo Serra, Rodolfo Martín Villa, José Mª Mohedano, Isabel San Sebastián, Federico Trillo, Javier Cremades, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Elisa de la Nuez, Adolfo Prego, Jaime Mayor Oreja, Mikel Buesa, Enrique Rojas, Benita Ferrero-Waldner i Edurne Uriarte.