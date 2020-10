L'alopècia, una malaltia que afecta el 50% dels espanyols

L'alopècia pot definir-se com la manca de cabells a les zones on habitualment sol haver pèl. No ens és estrany veure a moltes persones que pateixen alopècia, i de fet és una cosa bastant habitual en la societat espanyola. I és que Espanya és el segon país del món amb l'índex d'alopècia més alt.









Segons xifres de l'any 2011, la incidència calculada a Espanya de l'alopècia era d'un 42,60%, i afecta per igual a homes i a dones. Avui en dia, s'estima que gairebé el 50% de la població a Espanya pateix alopècia. Dins d'aquesta meitat de la població, més del 90% de les persones pateixen alopècia de tipus androgènic, és a dir, per causes genètiques i hormonals. Aquestes persones solen tenir familiars que també tenen alopècia. En aquest cas, l'alopècia és operable.





Els joves també tenen alopècia

Actualment, el 20% dels joves espanyols de 20 anys es veuen afectats per algun grau d'alopècia. A més, cal tenir en compte que les persones caucàsiques tenen més predisposició a presentar alopècia.





Això es veu clarament en els índexs mundials: en el rànquing mundial, la població xinesa només presenta una incidència del 17% d'aquesta malaltia. En canvi, les persones de raça caucàsica presenten un índex molt més gran.





Aquest factor, juntament amb la predisposició genètica europea -sobretot a Espanya- i l'estil de vida cada vegada més estressant, situa els països europeus en el top 10 dels països que pateixen més calvície al món.





L'alopècia sol ser operable

L'alopècia androgènica, la més comuna, està marcada per múltiples factors a més de la predisposició genètica -que és probablement el factor més determinant de l'alopècia en homes. L'estil de vida, a més, cobra un paper fonamental en aquest tipus de alopècies, ja que hi ha estudis que demostren com l'estrès juga un paper important com a detonant de l'inici de la calvície.





L'alopècia androgenètica està causada per una hormona anomenada DHT, derivada de la testosterona, que produeix un dany progressiu en el reg del fol·licle, produint al seu torn dany en els capil·lars que reguen el fol·licle. Aquest dany mantingut en el temps provocarà que els cabells disminueixi de gruix, és a dir, que es miniaturitzi i que cada vegada sigui més fi, fins al moment en què el fol·licle per falta de reg acabi morint.





Tan sols el 10% -o menys- de les alopècies són no operables, com ara l'alopècia areata. Així doncs, la gran majoria sí que pot tractar-se. En el cas de l'alopècia androgènica, és el tipus d'alopècia que més s'opera.





Encara que l'alopècia pugui operar-se, encara no s'ha descobert un tractament per prevenir-la ni una cura per revertir-la. A l'espera d'una solució, per ara, cada any, en el món s'inverteixen 8.500 milions de dòlars en tractaments per a la caiguda de cabells.