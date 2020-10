La Justícia allibera un empresari del pagament del lloguer del local d'una discoteca fins que pugui reobrir

El Jutjat de Primera Instància 81 de Madrid ha eximit a un empresari del pagament del lloguer del local d'una discoteca de Madrid fins que pugui reobrir com a conseqüència de la crisi sanitària originada per la pandèmia.









Així consta en un acte en el qual s'acorda la mesura cautelar i "reduir en un 50 per cent la renda que venia abonant, de manera que abonaran als arrendadors el 50 per cent de la renda prenent com a referència per al càlcul d'aquestes quantitats la renda de l'última factura abans de la pandèmia, és a dir, febrer de 2020 ".





La sol·licitud de suspensió es va produir com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la pandèmia, el que "es tracta d'un fet imprevisible, que genera una alteració substancial de les circumstàncies existents en el moment de la celebració del contracte i que causa una desproporció exorbitant entre les recíproques prestacions de les parts ".





El jutge estableix que la mesura de suspensió tingui efectes des que estigui permesa la reobertura. "Mentre no estigui permesa la reobertura, s'acorda la suspensió del pagament de la renda, de manera que se segueixin abonant les quantitats complementàries que han vingut abonant durant la moratòria de pagament aprovada per Reial decret llei 15/2020", recull.





La decisió judicial senti precedent per a tots aquells comerços que han vist interrompuda la seva activitat durant els mesos del confinament i han vist reduït el seu aforament en els mesos posteriors, no podent fer front al cost de lloguer d'aquests locals.





El president del Cercle d'Empresaris d'Oci Nocturn i Espectacles de Madrid, Tito Pajares, ha subratllat que la sentència judicial estableix un precedent històric "no només per als lloguers de les sales de concert, discoteques, restaurants i hostaleria en general, sinó també per tot el comerç i per a qualsevol activitat que requereixi un establiment en contracte de lloguer i hagi hagut de tancar durant la pandèmia ".





"Els propietaris de discoteques, sales de festes i espectacles representem un dels sectors més castigats econòmicament per la pandèmia, ja que molts no hem pogut obrir al públic des del passat mes de març", ha destacat.