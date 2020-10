Iglesias afirma que la seva imputació en el cas Dina "és impossible, no passarà"

El vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat que no concep "ni com a mera hipòtesi" el que pugui ser imputat en la peça Dina i perquè "tothom sap el que va a dir el Suprem









"És absolutament impossible, no passarà", ha sentenciat en declaracions a RAC-1, després de ser preguntat sobre si el Tribunal Suprem pogués accedir a la petició del jutge Manuel García Castelló perquè se li investigui per delictes, com a presumpta denúncia falsa en aquest cas.





En aquest sentit, ha assegurat que seria "inconcebible" que en una democràcia com l'espanyola, on han passat "coses greus" pugui acabar com investigat en aquesta peça, atès que és víctima, una cosa acreditat judicialment per la mateixa Audiència Nacional, i no hi ha cap prova que sustenti la sol·licitud del jutge.





El contrari, ha insistit, seria una "vulneració de dret sense parangó" per emfatitzar que a Espanya "encara no han condemnat ni imputat a ningú només per les seves idees".





SUPORT DE SÁNCHEZ





Per tant, interpreta que el Suprem rebutjarà investigar-perquè "tothom pot llegir" l'escrit d'exposició raonada de jutge a l'alt tribunal en aquest "cas d'espionatge." Bàsicament el que s'està plantejant és que se m'ha investigui a mi perquè les clavegueres de l'Estat em van espiar. Inconcebible ", ha reblat.





A més, ja ha mantingut una conversa privada amb el president de Govern, Pedro Sánchez, i en la qual li va manifestar, sense entrar en detall, el seu suport i que estigui tranquil. "El president és conscient del que està passant i va passar ahir", ha tancat.





El vicepresident ha relatat que a la peça 'Dina' els fets "hi són" i són "evidents", que és el robatori de el telèfon mòbil de la seva exassessora, que el contingut de el telèfon mòbil apa en un ordinador de l'antic comissari José Manuel Villarejo i el seu contingut després és filtrat a determinats mitjans.





Per tot això, Iglesias també ha subratllat que la seva formació pateix des de fa any una "persecució" i maniobres de les "clavegueres" per evitar que poguessin conformar una coalició de Govern. A més, ha lamentat que malgrat que s'arxiven totes les querelles, es genera un "relat" que, junt amb les "fake news", perjudica el partit.





ACUSA LA DRETA DE "UTILITZAR TOT" CONTRA EL GOVERN





A més, el vicepresident de el Govern ha posat de manifest que la dreta està disposada a utilitzar "tots tipus de mitjans, legals i il·legals, legítim o il·legítims" per intentar fer caure a Govern.





Preguntat sobre si tot això suposa un colpisme constitucional, com ha manifestat el seu company de partit Jaume Assens, el líder de Podem ha respost que no posarà qualificatius però ha afegit que les evidències "hi són", amb els portaveus el bloc de la dreta s'afanyen a repetir que s'està davant d'un govern "il·legítim" i no van acceptar el resultat de les urnes.





Sobre la coincidència que el jutge García Castellón sigui el mateix magistrat que instrueix l'operació 'Kitchen', Iglesias ha recordat que també s'encarrega de la peça sobre la examiga del rei Corinna Larssen. "No faré comentaris a l'respecte, quina casualitat", ha deixat anar Iglesias.





Qüestionat sobre si estaments judicials volen 'moure la cadira a el Govern', Iglesias ha assenyalat que ha de ser "enormement prudent amb això" i ha parafrasejat un article de Guillem Martínez per dir que els jutges tenen dret a cridar 'visca el Rei' però es "preguntava si era convenient que ho facin".





"Potser, quan a l'Estat hi ha un debat sobre la monarquia, escoltar alguns membres de el poder judicial escoltar 'visca el Rei' pugui ser interpretat per alguns ciutadans com un missatge polític cap als republicans. I crec que tots els demòcrates estarem d'acord en què una democràcia que hi ha separació de poders no és convenient que cap jutge emeti missatges polítics a qui pensa diferent ", ha postil·lat.