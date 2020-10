SCC recull signatures per a retirar el sou vitalici a l'expresident Quim Torra

Societat Civil Catalana (SSC) ha iniciat una campanya per recollir signatures amb l'objectiu de retirar-li el sou vitalici a l'expresident de la Generalitat Quim Torra. Segons expliquen, Torra "ha estat el polític més ben pagat d'Espanya" i tot i això, "s'ha dedicat a promoure la confrontació". "Si ningú hi posa remei, seguirà cobrant el 80% del sou durant els propers anys (120.000 € / any), així com una pensió vitalícia de 92.000 €", denuncien a la seva pàgina web .









En SSC consideren "intolerable que en un país de mileuristes, ell passi a ser centmileurista després de la seva condemna". Per això, alerta que s'està produint un "abús contra les finances públiques". "De la mateixa manera que un funcionari en suspensió queda privat de sou i drets inherents, també Torra hauria de quedar sense pensió vitalícia després de la sentència", assenyalen.





"Exhortem als partits a que reformin la llei per impedir aquest atropellament. El proper 1 de novembre els lliurarem al Parlament la proposta", asseguren, demanant a tota la ciutadania que col·labori en la campanya.