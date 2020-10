Calviño descarta "especular" sobre Iglesias i assegura que al Govern central no el despisten les qüestions judicials

La vicepresidenta tercera d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha descartat aquest dijous "especular" sobre la situació de el vicepresident segon de l'Executiu, Pablo Iglesias, després que el jutge del 'cas Dina' demanés al Suprem la seva investigació per tres delictes.









En una entrevista a la Cadena SER, Calviño ha deixat clar que a el Govern no li despisten les qüestions judicials. "Estic còmoda amb un Govern molt determinat en el que és important, que és com sortir d'aquesta situació tan dura que portem vivint des de primavera", ha assenyalat.





Per Calviño, les "qüestions importants" i a les que l'executiu està "dedicat" són les que permetran a Espanya sortir de la crisi. Per això, la vicepresidenta ha rebutjat valorar la decisió del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló i s'ha remès a les declaracions d'altres companys de gabinet, com les de la ministra portaveu i d'Hisenda, María Jesús Montero.





Preguntada per la seva relació amb el també líder de Podem, Calviño ha reconegut que hi ha ministres amb els quals té major relació. Així, ha descartat "perdre el temps" entrant en "debats" sobre les possibles discrepàncies amb Iglesias.





"Més enllà d'això, tots hem de canviar l'ambient, sobretot a Madrid. La crispació i l'enfrontament que no ajuden a la prioritat: respondre a la pandèmia i posar en marxa un pla que ens permeti créixer", ha tancat.