Mossos, Policia, Guàrdia Civil i Urbana s'encarreguen de l'operatiu per la visita del Rei i Sánchez a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana s'han d'activar divendres a la visita de Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, que es desplacen per acudir al lliurament de premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW). El dispositiu s'està ultimant aquest dijous davant la convocatòria de manifestacions per part d'organitzacions independentistes.









Es tracta d'un dispositiu dirigit pels Mossos d'Esquadra, responsables de l'ordre públic a Catalunya, s'activaran efectius de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana de Barcelona, cadascú segons les seves competències, segons fonts policials.





Durant aquest dijous se celebren diverses reunions per perfilar el dispositiu, que està "totalment coordinat" entre els quatre cossos en un Centre de Coordinació (Cecor) conjunt, han assenyalat altres fonts policials consultades. El disseny final de l'operatiu serà supervisat a través de la Delegació de Govern a Catalunya, segons ha avançat 'El País'.





Les fonts citades han explicat que efectius de la Guàrdia Civil s'encarregaran de la seguretat en l'àrea portuària de la Zona Franca, on estan habitualment desplegats per les seves competències, i on el Rei visitarà cap a les 11.45 hores una incubadora d'empreses d'impressió 3D.





Per la seva banda, la Policia Nacional s'encarregarà de la seguretat dins de recinte de l'estació, on el lliurament de premis del BNEW està programada per a les 10.30 hores, així com en els desplaçaments de Rei i Sánchez. Comptaran amb agents antiavalots per si els Mossos requereixen suport.





Fonts de l'operatiu s'han mostrat convençudes que les protestes "allà no arribaran mai", en referència a l'interior de recinte de l'estació, i consideren que la importància està en que els agents de l'exterior impedeixin que ningú aconsegueixi acostar-se ni boicotejar el acte.





Per la seva banda, la Guàrdia Urbana es dedicarà a redirigir el trànsit on sigui necessari, tant per l'arribada del Rei i Sánchez com per les protestes que hi hagi a les rodalies, han explicat fonts municipals.

PROTESTES DES LES 10

Davant l'anunci de la visita de Sánchez i el Rei, l'ANC i Òmnium Cultural han cridat a concentrar-des de les 10.00 hores de divendres al Passeig Colom, entre l'estació de França --on té lloc el acte-- i el monument a Colón. "El Borbó torna a Barcelona. Sortirem a dir-li que Catalunya no té rei", assegura el lema de la protesta, instant a cremar fotos de Felip VI la nit d'aquest dijous a tots els municipis.





Les dues entitats han demanat mantenir la distància entre persones durant la protesta per evitar contagis de coronavirus, i han fixat nou trams al passeig perquè les persones es reparteixin segons el seu districte o municipi.





Per la seva banda, els CDR de la comarca del Barcelonès han convocat una protesta davant de l'estació de França també a les 10.00 hores, i han expressat en un tuit: "No permetrem que se'ns limiti el nostre dret de manifestació. Aquest divendres ens manifestarem per combatre l'hereu polític de Franco ".





També han compartit una foto de Sánchez i el Rei amb el text 'No sou benvinguts. Sentenciémosles', amb un fons de colors i el hashtag #Holi, que ja va usar Arran en 2018 en una protesta contra una manifestació de la plataforma policial Jusapol, on van llançar pintura de colors a la línia d'antiavalots.